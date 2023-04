Pražské letisko chce skončiť s limitom na prepravu tekutín

PRAHA - Letisko Václava Havla v Prahe chystá výmenu röntgenov, ktoré umožnia zrušiť obmedzenie na prepravu tekutín na palube lietadla v maximálnom objeme 100 mililitrov. Podľa servera zdopravy.cz by sa cestujúci mohli zmeny dočkať na budúci rok, prípadne o dva roky. Nové pravidlá však budú zatiaľ platiť len v Termináli 2.

Letisko plánuje zaobstarať nové röntgeny s počítačovou tomografiou, ktoré umožňujú ponechať tekutiny aj všetky elektromagnetické zariadenia vnútri batožiny. "Vďaka tejto technológii je tiež možné uvoľniť pravidlo o deklarácii a preprave tekutín s limitáciou objemu do 100 mililitrov," uviedla hovorkyňa letiska Klára Divíšková. Pri kontrole príručnej batožiny tak už cestujúci nebudú musieť mať všetky tekutiny v nádobách s limitovaným objemom.

Táto novinka bude platiť len v Termináli 2

Divíšková však zdôrazňuje, že táto novinka bude platiť len v Termináli 2. V Termináli 1 na to zatiaľ nie je dostatok miesta. "K (jej) zavedeniu dôjde neskôr po stavebných úpravách," dodala. Objem tekutín, ktoré si cestujúci môžu vziať na palubu lietadla, bol obmedzený v roku 2006. Išlo o reakciu na pokus teroristov vyrobiť z tekutín výbušniny počas letov z Londýna do Spojených štátov a Kanady. Zrušenie tohto obmedzenia už oznámilo napríklad britské Letisko London City, ktorému to umožnia nové 3D skenery.