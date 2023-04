Motorkár jazdil v blízkosti brlohu: Zrazu sa z neho vyrútil medveď! Geniálny trik, ktorým ho odohnal

Pri obrane pred zúrivým a útočiacim medveďom je vždy najlepšou zbraňou to, čo máte najbližšie po ruke. Môže to byť pištoľ, sprej na medvede alebo dokonca cepín. Ako ale dokazujú tieto zábery, svoje vie urobiť aj zvuk motora.

Krátke video, ktoré sa nedávno objavilo na stránke BusyWild na Facebooku, zachytáva motorkára, ktorý spadol v blízkosti medvedieho brlohu. Celý incident zaznamenala GoPro kamera namontovaná na helme. Na záberoch vidno, ako sa jazdec postaví zo zeme práve vtedy, keď sa z nory v zemi vynorí obrovský medveď hnedý. Zareve a prikráča rovno k mladíkovi, ktorý sa pokúša vzdialiť od brlohu. Nahnevaná šelma sa nemilosrdne približovala, no druhý jazdec prišiel s efektívnym plánom, ako ju odohnať. Začal pridávať plyn na motorke, čo spôsobilo ohlušujúci zvuk motora. Medveď sa zrazu otočil a ušiel.

Z príspevku nie je jasné, kde vzniklo toto hrôzostrašné video, ale väčšina komentujúcich poukázala na to, že zvuk otáčania motora mužovi pravdepodobne zachránil život. Prinajmenšom to zabránilo zvieraťu dostať sa dostatočne blízko na to, aby mohlo zaútočiť. "Ak by jeho kamarát nezačal vytáčať motor, mohlo by to byť úplne iné video," napísal jeden z komentujúcich. Väčšina odborníkov súhlasí s tým, že vydávanie hlasných zvukov v blízkosti medveďa je jedným z najlepších spôsobov, ako ho upozorniť na vašu prítomnosť, čo môže pomôcť zabrániť nečakaným stretnutiam.