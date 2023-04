Experti predpovedajú, čo ľudstvo čaká v roku 2050: Naozaj aj toto sa má stať už čoskoro realitou?!

LONDÝN - Futuristi v 90. rokoch 20. storočia predpovedali, že v súčasnosti budú mať ľudia k dispozícii lietajúce autá alebo budú žiť pod vodou. Dnešní odborníci vidia budúcnosť v roku 2050 omnoho temnejšie. Jedni hovoria o zotročení ľudstva umelou inteligenciou, iní zas o kontakte s mimozemšťanmi. Predpovede, ako by mohol vyzerať svet už o pár desaťročí, zhrnul portál The Science Times.

Ovládnutie umelou inteligenciou: Byť riadený AI môže tiež znamenať život po smrti

Riaditeľ stratégie v spoločnosti DDB EMEA George Stakhov vyhlásil, že realita môže byť v budúcnosti oveľa horšia ako strata zamestnania v dôsledku umelej inteligencie. Predpovedá, že do roku 2050 bude mať AI hlboký vplyv na svet, s možnosťou temnej budúcnosti AI, kde tí, ktorí ju ovládajú, získajú významnú moc a 99 percent populácie bude zbavených volebného práva. Prípadne by sa mohol objaviť svetlý scenár umelej inteligencie, kde by z nej všetci profitovali prostredníctvom lepšej zdravotnej starostlivosti, rýchlejšej dopravy a menšieho znečistenia. Základná mzda by sa stala bežnou, čím by sa vytvorilo viac času na voľnočasové aktivity. Stakhov verí, že budúcnosť bude vyzerať pravdepodobne ako mix týchto dvoch scenárov.

Ajaz Ali z Ravensbourne University tiež naznačuje, že AI by mohla zachytávať ľudí pomocou nástrojov na zaznamenávanie pohybu a nahrávok, čím by sa vytvorilo tzv. digitálne dvojča, ktoré môže "žiť" po smrti. Ľudia by mohli komunikovať s týmito dvojčatami v reálnom čase, ťažiť z ich vedomostí a nápadov, čo by umožnilo blízkym komunikovať s príbuznými, ktorí by už neboli medzi živými.

Pokročilé moduly umelej inteligencie

Technologická stránka Venture Beat oznámila, že personalizácia založená na AI bude v budúcnosti populárnejšia. Ide o technológiu, ktorá využíva strojové učenie, hlboké učenie, spracovanie jazyka a ďalšie techniky na prispôsobenie marketingových správ, obsahu, produktov a služieb, čo vedie k väčším ziskom firiem a transformuje spôsob, akým značky komunikujú so svojimi zákazníkmi. Príkladom toho je prispôsobenie televíznych relácií a filmov generovaných umelou inteligenciou. Alexander Nick, riaditeľ projektu GoStudent of Future Labs, si myslí, že okuliare začnú doručovať e-mailové upozornenia a správy v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Mikročipy vo vnútri ľudského tela

Heather Delaneyová z poradenskej spoločnosti v oblasti technického PR a komunikácie v Londýne predpovedá, že do roku 2050 budú ľudia bežne implantovať čipy do svojho tela na monitorovanie a zlepšenie zdravia, čo je proces známy ako biohacking. Dnes sa o to pokúša neurotechnologická spoločnosť Neuralink Elona Muska.

Nájdenie mimozemského života

Astronóm Seth Shostak predpovedá, že ľudia objavia inteligentný život vo vesmíre do dvoch desiatok rokov. V tejto súvislosti spomenul novšie merania, ktoré naznačujú, že by mohli existovať miliardy svetov podobných Zemi. Podľa Shostaka by bolo naozaj výnimočné, keby Zem bola jedinou planétou so životom.