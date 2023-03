Šiesti pediatri prehltli kúsok lega, aby zistili, za aký čas ho vykadia: Takto dlho im to trvalo

MELBOURNE - Šesť pediatrov sa rozhodlo zistiť, koľko času potrebuje ľudské telo na to, aby vylúčilo kúsok detskej stavebnice. Bizarným experimentom sa zároveň snažili upokojiť rodičov, že ak ich dieťa prehltne takýto predmet, jeho tráviaci systém si s ním bez problémov poradí. Výsledky zdokumentovali v časopise Journal of Paediatrics and Child Health.