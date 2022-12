Matka si myslela, že syn má obyčajné modriny: Krutý ortieľ lekárov! Rodičia, TOTO nezanedbávajte

CHESTER - Dvojročnému chlapcovi, ktorého mama si myslela, že modriny na jeho tele sú spôsobené udretím, bola neskôr diagnostikovaná leukémia. Chlapec sa so zákernou chorobou pasoval viac ako polovicu svojho života. Jeho mama ho dokonca nominovala na ocenenie za statočnosť, ktoré napokon vyhral.

Znepokojená mama Kelly odviezla svojho dvojročného syna Jaxona Crawforda do nemocnice, pretože mal neustále vysoké teploty. Okrem toho si všimla, že má po tele modriny. Spočiatku si myslela, že sa len niekde udrel. Keď však našli modriny na chlapcovom tele lekári, poslali ho do nemocnice Countess of Chester na krvné testy, ktoré potvrdili, že má leukémiu, píše Liverpool Echo. Počiatočné testy ukázali, že Jaxon, ktorý má brata-dvojča menom Eli a ďalšieho brata Dylana, potrebuje intenzívnejšiu chemoterapiu. Liečba mu spôsobila vypadávanie vlasov, čo ho spočiatku znepokojovalo, až kým ho mama uistila, že má magické vlasy, ktoré mu narastú.

V súčasnosti sú to už štyri roky, odkedy lekári chlapcovi diagnostikovali rakovinu a zdá sa, že liečba pomohla. Napriek tomu musí chodiť na pravidelné lekárske kontroly každé tri mesiace. "Posledných pár rokov bolo skutočne stresujúcich, hrozných, pretože sa toho dialo veľa," povedala Kelly. Jej tehotenstvo s Dylanom nebolo príjemné, cítila vinu za to, že s Dylanom a Elim netrávila toľko času, keď boli ešte malí. "Napriek tomu som na Jaxona veľmi hrdá, že sa tak dobre udomácnil na základnej škole a pustil sa s chuťou do života. Nedávno som spanikárila, keď som mu našla modriny a zľakla sa, že sa rakovina vrátila, ale potom mi povedal, že hral futbal s chlapcami."

Kelly, ktorá má teraz 30 rokov, si vzala predčasnú materskú dovolenku z práce na pošte a zostala v nemocnici s Jaxonom, zatiaľ čo o Eliho sa starali ostatní rodinní príslušníci. Jaxonova intenzívna liečba trvala dva roky. Okrem pokračujúcej chemoterapie v Alder Hey, lumbálnych punkcií a steroidov absolvoval každú noc aj perorálnu chemoterapiu. Kelly vysvetlila, že prispôsobenie sa normálnemu životu bolo pre ňu ťažšie. Kvôli synovmu ochoreniu spoločne navštevovali lekárov väčšinu týždňov počas viac ako troch rokov. Viac ako polovicu Jaxonovho života zabrala zákerná choroba.

Mladík nedávno dostal ocenenie za svoju statočnosť, udelené hviezdnou cenou Cancer Research UK for Children & Young People, kam ho nominovala jeho mama. Okrem trofeje v tvare hviezdy dostal aj darčekovú kartu TK Maxx v hodnote 50 libier (58 eur), tričko a certifikát podpísaný celebritami. Certifikát získal aj jeho brat-dvojča Eli.

"Jaxon je skutočná hviezda, ktorá toho v takom mladom veku prežila veľa. Bolo pre mňa absolútnou poctou, že som mohla osláviť jeho odvahu hviezdnou cenou," povedala hovorkyňa Cancer Research UK Jane Bullocková. Rakovina u detí a mladých ľudí sa líši od rakoviny u dospelých, od typov rakoviny až po vplyv liečby – a mnohí mladí ľudia môžu pociťovať vážne dlhodobé vedľajšie účinky. Preto podporujeme špecializovaný výskum, aby sme zabezpečili, že viac detí a mladých ľudí prežije rakovinu s dobrou kvalitou života," dodala.