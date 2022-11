Potápačka v oceáne narazila na obriu chobotnicu: Priblížila sa k nej a... toto absolútne nečakala!

Ako informoval spravodajský server The Guardian, stredoškolská učiteľka Andrea Humphreysová chcela partii kamarátov ukázať, aká sa pod morskou hladinou v tejto oblasti ukrýva nedocenená krása. "Ľudia hovoria, že je to tu pochmúrne. Ale keď máte svetlo, uvidíte každú farbu dúhy. Je to neuveriteľné. Mám za sebou viac ako 675 ponorov a myslím, že toto je jedno z najlepších potápaní na svete," hovorí. Skupina priateľov sa však nechcela len kochať krásou podmorského života, ale pátrala po záhadami opradenom miestnom tvorovi - chobotnici veľkej. Andrea ju občas zazrela, ako sa schováva vo svojom brlohu. Tentoraz sa ale ihneď po ponorení dočkala vzácneho pohľadu na chobotnicu v otvorenej vode.

Chobornica sa rýchlo priblížila k jednej z potápačiek a skúmala chápadlami jej masku a regulátor kyslíka. Humphreysová začala ich stretnutie fotiť, pokým chobotnica neobrátila pozornosť na ňu. Kamera zachytila ​​okamih, keď ju chobotnica na niekoľko desiatok sekúnd objala. "Chápadlami kĺzala po mojej kamere, po perách a potom ma objala. Mala som jej obrie chápadlá na tvári a potápačskej maske. Zakaždým, keď som od nej ustúpila, sa ku mne znovu priblížila. Bolo to úžasné a inšpirujúce," povedala.

Ďalších 40 minút ostala chobotnica v jej blízkosti, skúmala potápačské vybavenie, pričom ju obzvlášť zaujala kamera. "Stále mi menila nastavenia svetiel na kamere a hrala sa s ňou." Po celý čas stretnutia mala chobotnica tmavočervenú farbu. Šedá farba u týchto hlavonožcov signalizuje strach alebo agresiu.

O chobotniciach je už dávno známe, že patria medzi najmúdrejších bezstavovcov. Sú majstrami prevlekov a dokážu napodobniť nielen farbu, ale aj textúru prostredia a morského života okolo nich. Ich život ale sprevádza tragický cyklus. Samice sa totiž tak intenzívne starajú o svoje vajíčka, až ich to stojí život. Do starostlivosti sa ponorí natoľko, že sa prestane kŕmiť. Prežíva z vlastných tukových zásob, kým neuhynie od hladu.