Sestrička z hospicu prezradila, čo zažíva človek krátko pred smrťou: Fakt, ktorý vás možno upokojí

Julie McFaddenová (39) pracuje v hospici a na TikToku sa delí so svojimi skúsenosťami so smrťou. Ako zdravotná sestra sa s ňou stretáva pomerne často. Vďaka tomu zistila, že posledné okamihy života nie sú také strašidelné, ako si mnohí myslia. Vo svojom nedávnom videu sa podelila o takzvaný koncept "videnia", ktorý spôsobuje, že umierajúci sú pokojní a zo sveta odchádzajú šťastnejší. Počas tohto štádia údajne vidia zosnulých ľudí, rodinu a dokonca svoje domáce zvieratá.

"Stáva sa to väčšinou na konci ich života. Nazýva sa to videnie a pre človeka je to často veľmi upokojujúce. Tento koncept pomáha mnohým smútiacim príbuzným cítiť sa lepšie z procesu umierania. Ľudia o tom veľa nehovoria, ale je to naozaj bežné a viac ako polovica ľudí, o ktorých som sa starala, to zažila," vysvetlila McFadeenová.

Zároveň ale uznala, že je normálne báť sa smrti. Mala niekoľko pacientov, ktorí vyjadrili svoj strach, ale potom sa im zjavil nebohý člen rodiny a už sa viac nebáli. Videnie sa vraj začína objavovať približne mesiac pred smrťou človeka. Ten pritom nemusí byť v psychóze alebo trpieť nedostatkom kyslíka. V skutočnosti si plne uvedomuje svoje okolie.

Mnoho komentujúcich priznalo, že vďaka Julienmu videu sú pokojnejší a už nemajú zo smrti taký veľký strach. "Odkedy som začal pozerať vaše videá, už sa smrti nebojím," napísal jeden z užívateľov. "Môj otec videl svojich súrodencov, mama zas videla svoju sestru a počula môjho otca. Moja stará mama videla svojho syna, ktorý umrel pred ňou. Je krásne byť svedkom tohto celého," skonštatoval ďalší. "Môj otec videl svoju matku niekoľko hodín pred smrťou. Natiahol sa k nej a povedal: ‚Mami, som taký šťastný, že si tu‘," uviedla iná osoba.