Výbuch mosta spájajúceho Rusko a Krym oslávili Ukrajinci svojsky. Na obrovskej poštovej známke miestni umelci zachytili jeho sobotňajší výbuch, ktorý prerušil dopravu z Ruska na Krym a spôsobil Rusom vážne problémy s logistikou pre ruské vojenské sily. Pri nadrozmernej známke si teraz ľudia s obľubou robia selfie fotky.

Hoci Ukrajina doposiaľ oficiálne nepotvrdila, že by za výbuchom stála ona, niektorí na Ukrajine naznačili, že načasovanie výbuchu sa zhodovalo so 70. narodeninami ruského prezidenta Vladimira Putina. Most bol podľa mnohých hrdým symbolom nezákonnej anexie Krymu v roku 2014. Vedúci ukrajinskej poštovej služby v sobotu na Twitteri uviedol, že pošta čoskoro vydá novú známku s nápisom "Krymský most - hotovo".

Ucronazis financiados por las élites Facistas de EUA e Inlgaterra festejando el terrorismo una locura similar al Nazismo Alemán financiado por los mismos. El Servicio Postal de Ucrania ha anunciado el lanzamiento de nuevos sellos para 'celebrar' la explosión del puente de Crimea pic.twitter.com/5nEp3jUUyB — Juan Carlos Vazquez (@JuanCar88070333) October 9, 2022

V nedeľu Putin vyhlásil, že niet pochýb o tom, že výbuch bol "teroristickým činom zameraným na zničenie kriticky dôležitej civilnej infraštruktúry", napísala agentúra Reuters. Ruský prezident dodal, že za útokom stoja určite ukrajinské tajné služby.