Žene vyoperovali nádor vážiaci až 45 kilogramov! Žila s ním neuveriteľných 5 rokov!

Brazílčanka, vážiaca pred operáciou 150 kilogramov a vysoká len 144 cm sa už dlhší čas sťažovala na dýchavičnosť. Tím lekárov nechcel veriť vlastným očiam, keď jej pri operácii odstránili nádor veľký 45 kilogramov, informuje NY Post.

"Nestáva sa každý deň aby sme operovali nádor takejto veľkosti!" povedal predsedajúci chirurg Glaucio Boechat o zákroku, ktorý sa uskutočnil 31. augusta v nemocnici São José do Avaí v Rio de Janeiro.

Na sociálnej sieti zverejnil chirurg fotografie nádoru pred a po extrakcii z tela ženy.

"Bol to najväčší nádor, ktorý som kedy operoval, a určite jeden z najväčších, aké kedy niekto odstránil," povedal chirurg, ktorý má za sebou takmer dve desaťročia skúseností. Lekári predpokladajú, že nádor vznikol v maternici, ale s istotou to budú vedieť povedať až po vykonanej biopsii. Zaróveň poznamenali, že je neuveriteľné, že žena s nádorom žila až 5 rokov a doteraz to nikto neriešil.

Na operácii sa podielal tím štrnástich lekárov, ale v pohotovosti bola vraj celá nemocnica. Operácia sa vydarila a pacientka už dve hodiny po operácii dýchala bez pomoci prístrojov. S istotou sa dá povedať, že žena mala to šťastie a po operácii sa druhýkrát "narodila".