Muž tvrdí, že počas operácie vystúpil zo svojho tela: Opísal, čo sa s ním dialo

Keď si Scott Drummond pri páde na lyžiach vykĺbil palec, musel podstúpiť rutinnú operáciu. Tento chirurgický zákrok si detailne pamätá dodnes, pretože podľa jeho slov zostal na 20 minút mŕtvy. Jedna zo sestier na operačnej sále totiž pokazila turniket a on si spomína, ako kričala, že ho zabila a vybehla von zo sály.

Ďalšia vec, ktorá sa mu jasne vybavuje, bol pocit v jeho paži. Hneď ako ho zacítil, vznášal sa nad svojím telom a hľadel dolu na operačný stôl. „Sledoval som každý steh, ktorý mi robili,“ uviedol. Vedľa seba cítil nejakú prítomnosť a je presvedčený, že to bol Boh. Bytosť bez tváre ho vzápätí previedla na pole plné nádherných kvetov.

„Živo si pamätám, že som sa nemohol obzrieť späť a dostal som pokyn, aby som sa už nikdy nepozeral dozadu,“ povedal Drummond. Stál vraj na poli s osobou, ktorá bola s ním, ale nikoho nevidel. „Bolo tam niekoľko veľkých stromov. A pamätám si, že to boli tie najneobvyklejšie stromy aké som kedy videl. Mali navrchu dlhý kmeň s listami a bolo ich veľa,“ opisuje neobvyklú zeleň a dodáva, že všade boli nádherné poľné kvety, ktoré mu siahali po pás.

„Díval som sa na tie krásne kvety, pretože ma baví práca na dvore a v záhrade a spomínam si, aké živé a krásne mali. Pamätá si aj to, ako osoba, ktorá ho na toto miesto doviedla, nakoniec odišla a on zostal sám a všetko bolo pokojné. Keď sa vraj dostal k oblaku, natiahla sa cez neho k nemu ruka a povedala mu, že „ešte nie je jeho čas a má pred sebou veľa vecí, ktorú musí urobiť.“ Potom, ako sa stiahla späť do oblaku, Drummonda niečo vtiahlo do tela, ktoré ležalo na operačnom stole. Vtedy si zároveň uvedomil, že „vie, že musí zlepšiť svoj život.“