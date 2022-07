Bizarné recenzie Buckinghamského paláca od sklamaných amerických turistov sú hitom

Ťažko povedať, čo očakávajú americkí turisti od návštevy Buckinghamského paláca, keďže mnohí po jej absolvovaní pociťujú veľké sklamanie. Slovami ostrej kritiky nešetria najmä pri opise dojmov z výmeny stráží či návštevy obchodu so suvenírmi. Niektoré recenzie sú skutočne zábavné.

Nechoďte tam, ak prší

Turisti by si nemali naplánovať prehliadku výmeny stráží v deň, kedy má pršať. Personál paláca nikdy neoznamuje zrušenie ceremoniálu skôr ako 25 minút pred jeho začiatkom. Ľudia čakajú aj v daždi s nádejou, že niečo uvidia. O zrušení nevedia dokonca ani policajti a bezpečnostní pracovníci priamo z paláca.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube/4K Relaxing City Walks

Krátke, nezaujímavé a chabé

Takýmito slovami opisuje prehliadku paláca jeden z Američanov. "Registrácia bola rýchla, ale keď som vošiel do paláca, bol som šokovaný, keď som zistil, že to bolo krátke a nezaujímavé." Prehliadka podľa jeho slov ukazuje len to, ako žili elitári a ako trávili čas chodením na večierky a hromadením obrazov. Celé miesto bolo orientované veľmi nábožensky, čo chvíľami vyvolávalo nevkus. "Na tento palác sa vám neoplatí míňať peniaze, dokonca vám nedovolia fotiť. Neutrácajte ani v obchode so suvenírmi. Je plný drahých erbov reprezentujúcich luxusný palác."

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Nudné

"Urobte pár fotiek, ale nečakajte na výmenu stráží," odporúča jeden z turistov. Podľa neho je totiž na tomto mieste príliš veľa ľudí a je priam smiešne nudné, pretože sa len pozeráte, ako ide do práce partia ochrankárov. "Nech žije kráľovná, ale Buckinghamský palác je celkom nudný. Niektorí hovoria, že je to najznámejšia budova na svete, ale ja si myslím, že je dosť nudná." Mnohí vraj vonku pred palácom dúfajú, že princ Harry prejde do telocvične alebo Elton John náhodne vybuchne do spevu, tanca a záchvatov bulímie, ale šance sú nulové. Namiesto toho turistov čaká krátka ceremónia výmeny stráží raz za deň, ktorá je vo všeobecnosti nevýrazná a zdá sa, že sa nikdy nezačína načas. Nakoniec majú iba privilégium pozerať sa na fádnu fasádu paláca zo vzdialenosti takmer 300 metrov.

Myslel som, že je to strata času

Aj počas zimy je pri Buckinghamskom paláci plno a koná sa výmena stráží. "Myslel som si, že je to strata času, ale domnievam sa, že ak ste to ešte nikdy nevideli, oplatí sa to vidieť raz."

Veľmi smutné, veľmi zaujímavé

"Tu zomrel kráľ Eduard VII. Veľmi smutné. Tu sa narodil kráľ Eduard VII...celkom zaujímavé."