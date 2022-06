FOTO Šaty do kancelárie od známej značky vyvolali rozruch: Ženy, obliekli by ste si ich?!

Časy teplákov (aj keď mnohým možno chýbajú) a oversize svetrov, ktoré ste pri každom dôležitom stretnutí rýchlo vymenili za košeľu, sú preč. Najmä ženy, ktoré sa po pandémii vracajú späť do kancelárií, sa chcú páčiť a opäť sa pekne a elegantne obliekať. Určite však, aby im v práci bolo vidno celú hruď.

FOTO Mladík sa po dvoch rokoch práce z domu vrátil do kancelárie: To, čo tam našiel, mu vyrazilo dych

Podľa predajcu rýchlej módy Fashion Nova je ale takýto prístup nesprávny. Jedna žena zverejnila na Twitteri fotku šiat, ktoré by mnohé považovali za urážlivý. Šaty sa objavili na webovej stránke v sekcii "office babe". Pod príspevkom sa objavila reakcia s emotikonom lebky, čím užívateľ vyjadril svoje zdesenie. "Tá dĺžka a potom ten štýl? Šialenstvo."

This was in the office babe section on the site 💀 pic.twitter.com/sWRAskMPpf