FOTO Mladík sa po dvoch rokoch práce z domu vrátil do kancelárie: To, čo tam našiel, mu vyrazilo dych

LONDÝN - Od začiatku pandémie koronavírusu ubehli viac ako dva roky a zamestnanci, ktorí pracovali z domu, sa postupne vracajú späť do kancelárií. To so sebou prináša nové výzvy, akými sú napríklad prerastené rastliny. Svoje o tom vie istý mladík, ktorý svoj príbeh zverejnil na Reddite.

Nemenovaný pracovník zažil po príchode do práce poriadny šok. Rastlina difenbachia, ktorú mal pri stole, sa počas jeho neprítomnosti v kancelárii v dôsledku pandémie poriadne rozrástla. Je vysoká takmer až po strop. Keďže si nebol istý, čo s rastlinou robiť, obrátil sa na Reddit. "Dva roky práce z domu a vrátil som sa k tomuto! Nejaké nápady na opätovnú výsadbu, alebo to mám nechať tak?" pýta sa.

Členovia skupiny sa rýchlo podelili o svoje rady. "Mal som šefleru (stromovitú), ktorú moja stará mama iba polievala a držala ju ďaleko od okna. Rástla nakrivo. Mojou jedinou možnosťou bolo odrezanie jej častí, pretože sa mi nezmestila do domu. Odrezal som jej časť čo najnižšie k základni stonky bez ohybov a dal som to do vody, ktorú som každých pár dní vymieňal. Nechal som rastlinu dobre zakoreniť a potom ju dal do kvetináča. Teraz rastie pekne a rovno. Možno by ste mohli urobiť niečo podobné," odporučil jeden užívateľ.

Ďalšia rada znela o niečo pragmatickejšie. "Urobil by som viacero odrezkov, aby ste nevkladali všetky svoje nádeje a sny len do jedného. To je moja praktická rada." Iný zavtipkoval, že rastlina je novým spolupracovníkom a mala by dostať meno.