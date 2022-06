Žena sa po štyroch týždňoch prebudila z kómy: To, čo sa dozvedela, jej totálne vyrazilo dych

Ako 25-ročná žila Brie svoj sen. Presťahovala sa z Austrálie do Kanady, mala vysnívanú prácu a už štyri roky bola v šťastnom vzťahu so svojím priateľom. To sa ale všetko zmenilo jednej minuloročnej augustovej noci. Spadla z ešte nedostavaného garážového domu priamo na chodník. Utrpela vážne poranenie mozgu a mnohonásobné zlomeniny. Bola umiestnená na jednotku intenzívnej starostlivosti a napojená na podporné prístroje.

Dievčina upadla na štyri týždne do kómy a lekári jej dávali len desaťpercentnú šancu na prežitie. Ale jej rodičia odmietli dovoliť vypnúť prístroje, pretože verili, že ich dcéra je bojovníčka. Po troch týždňoch začala vykazovať známky zlepšenia. Keď sa konečne opäť prebudila, na nič si nepamätala. Kúsok po kúsku sa jej však vracali spomienky späť.

Onedlho nato sa ale dozvedela správu, ktorá ju absolútne šokovala. Jej priateľ sa s ňou počas toho, ako bojovala o život, rozišiel a začal chodiť s inou ženou. Zistila to vďake sms správe, ktorú jej poslala jeho nová partnerka. "Odkedy som v nemocnici, nepočula som o ňom, úplne ma nechal v štichu. Takže ani neviem, prečo sa to stalo," povedala Brie Daily Mailu.

Zo svojich zranení sa zotavovala v nemocnici celkovo päť mesiacov. Teraz sa musí s traumatickým poranením mozgu naučiť žiť. Doteraz však nedokáže pochopiť, ako sa mohol jej bývalý priateľ zachovať tak kruto a ani jej nič nevysvetliť. Okrem toho sa nedávno presťahovala späť do Austrálie, pretože si po nehode uvedomila, že nechce byť tak ďaleko od svojich rodičov, ktorí ju kvôli pandémii koronavírusu ani nemohli prísť navštíviť do nemocnice.