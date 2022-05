Užitočné tipy, ako ušetriť na cenách za energie v domácnosti: Miestnosť po miestnosti

Ceny za energiu stúpajú nielen u nás, ale aj v mnohých iných štátoch. Ľudia s hrôzou čakajú na ročné vyúčtovanie a preddavky, ktoré budú určite výrazne vyššie než doteraz. Existujú však spôsoby, ako dosiahnuť malé úspory. Opatrenia, ktoré môžete vykonať práve teraz, vám pomôžu ušetriť pokojne aj desiatky eur na spotrebe plynu a elektriny. Tu je návod, ako to urobiť miestnosť po miestnosti.

Obývačka

Najväčšiu spotrebu energie v domácnostiach tvorí vykurovanie. Ak máte termostat, znížte ho o jedeň stupeň Celzia a potom pokračujte, aby ste zistili, ako nízko môžete ísť. Priemerný termostat je nastavený na 22 stupňov a jeho zníženie len o jeden stupeň pomáha znížiť účty o približne desať percent. Nastavte si časovač na vykurovanie, keď to najviac potrebujete (napríklad ráno, keď vstávate) a vypínajte radiátory v miestnostiach, ktoré pravidelne nepoužívate. Tiež sa uistite, že ste radiátory niekoľkokrát do roka odvzdušnili, aby ste odstránili zachytený vzduch a zlepšili tak účinnosť vášho vykurovacieho systému. Vypnite svoje spotrebiče v pohotovostnom režime a nenechávajte ich zbytočne napájané, čím sa dá tiež pekne ušetriť.

Kuchyňa

Ak máte umývačku riadu, použite ju namiesto ručného umývania. Moderné umývačky riadu spotrebujú 11-13 litrov vody na jeden cyklus, zatiaľ čo klasické umývanie v dreze až približne 20 litrov. Riad neoplachujte, tým miniete až 24 litrov vody ročne. Vždy používajte ekologické nastavenie. Hoci to trvá dlhšie než štandardné čistenie, spotrebujete o 20 percent menej vody a energie. Ak nemáte umývačku riadu, pri ručnom umývaní vždy zastavujte vodu počas toho, ako drhnete špinavý riad.

Nevešajte mokré oblečenie na radiátory, aby sa vysušilo, pretože to zníži ich účinnosť. Použite radšej sušiak alebo ich zaveste von, ak môžete. Ak potrebujete použiť sušičku bielizne, oblečenie pred vložením vyžmýkajte alebo odstreďte. Sušenie v sušičke spotrebuje veľa energie. Kanvicu naplňte a varte len takým množstvom vody, koľko potrebujete. Energeticky najšetrnejšie varné kanvice majú nízku minimálnu náplň a po uvarení sa rýchlo vypínajú. Kanvicu pravidelne odvápňujte. Ak je plná vodného kameňa, spotrebuje viac energie na varenie rovnakého množstva vody. Podobne použite najmenší hrniec na varenie a položte ho na horák, ktorý zodpovedá veľkosti jeho dna.

Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke, pretože sa budú správať ako ľadový obklad, ktorý ju pomôže ochladiť a zníži tak spotrebu elektrickej energie. Použite teplomer v chladničke, aby ste sa uistili, že je medzi nula a piatimi stupňami. Nižšie teploty znižujú spotrebu energie. Pravidelne odmrazujte a pomocou vysávača vyčistite špirály kondenzátora v zadnej časti alebo pod chladničkou, resp. mrazničkou. Hustý prach môže znížiť ich účinnosť až o štvrtinu.

Kúpeľňa

Elektrická zubná kefka, zastrihávač fúzov a holiaci strojček by sa mali nabiť na niekoľko použití, takže ich nabíjajte len vtedy, keď je to potrebné. Ak sa radi kúpete vo vani, mali by ste to obmedziť na minimum. Pri kúpaní totiž spotrebujete v priemere 80 - 100 litrov vody, zatiaľ čo priemerná sprcha spotrebuje len 50 litrov. Ušetriť môžete aj kúpou efektívnejšej sprchovej hlavice.

Spálňa

Zatiahnutím závesov alebo žalúzií za súmraku prestane teplo unikať cez okno. Aby boli vaše okná odolné voči prievanu, pridajte do medzier samolepiace pásiky. To by malo pomôcť udržať studený vzduch vonku. Tiež je dobré investovať do sezónnych obliečok. Takto vám nebude v lete horúco a v zime zas nebudete mrznúť pod teplou perinou a nebudete musieť kúriť naplno. Ak nemáte koberec, mali by ste si ho určite zaobstarať, pretože je to jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob izolácie. Vaše nohy udržujú v teple a blokujú obávaný prievan.

Izolácia

Izolujte svoj dom. Za súmraku zatiahnite závesy, aby ste znížili tepelné straty. Umiestnenie minerálnej vlny alebo iného podobného produktu na povale v štandardnej hrúbke 30 cm, čo je dĺžka školského pravítka, vydrží asi 40 rokov a návratnosť je približne jeden rok.