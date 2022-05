Navarené za pár drobných! Ako na to radí známy foodbloger

Rúru rozohrejeme na 220°C. Bataty opláchneme, rozrežeme na polovicu a dáme na plech s papierom na pečenie. (Zemiaky pečieme so šupkou no môžeme ich aj ošúpať.) Osolíme, okoreníme, jemne polejeme olivovým olejom a vložíme do rúry na 20-25 minút, alebo až kým nezmäknú.