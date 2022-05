VIDEO Máte na dovolenke problém s veľkou potrebou? Rady odborníčky, ako sa vyprázdniť, sa stali hitom

Asi každý sa už stretol s tým, že radikálne zmenil prostredie a potom niekoľko dní nemohol ísť na WC na veľkú potrebu. Oriana Bargerová (31) je asistentka fyzioterapeuta so špecializáciou na panvovú oblasť, ktorá sa zameriava na zdravie žien v ortopedickej ambulancii v San Diegu. Prostredníctvom svojich videí ponúka ľuďom množstvo tipov, ako rozhýbať črevá a vyprázdniť sa.

Ako prvý spôsob odporúča takzvanú metódu naberania. "Musíte si ľahnúť, mať pokrčené kolená, nájsť bedrové kosti a natiahnuť kožu pod pupkom smerom k bedrám," radí. Táto metóda údajne pomáha natiahnuť prednú časť panvovej bránice. "Keď toto tkanivo predĺžime a uvoľníme, umožníme prietok krvi, pričom potenciálne uvoľníme akékoľvek obmedzenia tkaniva, ktoré môžu blokovať správnu funkciu a pohyblivosť."

Môžete si tiež urobiť takzvanú ILU masáž. Začnete na ľavej hornej strane brucha a pomaly rukou prechádzate smerom dole k ľavej dolnej časti brucha (približne do oblasti pupka) do tvaru písmena I. Následne od pupka až do časti brucha pod pupkom robíte rukou pohyb v tvare písmena U. Nakoniec začnete na pravej hornej strane brucha, prejdete na ľavú hornú stranu brucha a napokon na ľavú dolnú stranu brucha, čím urobíte pohyb v tvare obráteného písmena L. "ILU masáž funguje podobne ako metóda naberania v tom, že redukuje všetky obmedzenia tkaniva v bruchu pozdĺž dráhy hrubého čreva. Stimuluje tiež prietok krvi do hrubého čreva, čo podporuje mechanickú pohyblivosť, a tak rozhýbe vaše hrubé črevo," uviedla Bargerová.

Ďalším tipom je stlačiť dolné brucho priložením kolien k hrudníku. "Stláčanie dolnej časti brucha funguje podobne ako metóda naberania s tou výnimkou, že jednotlivec tiež povzbudzuje svaly puborectalis a pubococcygeus (tie, ktoré idú od prednej časti panvy po kostrč a konečník), aby sa natiahli." Ak sú tieto svaly príliš napäté, môžu sťažiť pohyb čriev.

Tieto masáže sú skvelým spôsobom, ako rozhýbať vaše črevá, no nie sú univerzálnym liekom. Ak nemáte stolicu aspoň raz za tri dni, ak máte pocit, že ste sa úplne nevyprázdnili, alebo ak sa pri stolici premáhate, obráťte sa na lekára. Príčiny zápchy môžu podľa expertky siahať od poruchy vnútorných hodín či cirkadiánneho rytmu jednotlivca až po dehydratáciu, nedostatok vlákniny v tele, nekontrolovanú stravu, stres z cestovania alebo môže ísť o kombináciu niekoľkých ďalších faktorov.