Ak zbadáte tento nechutný jav vo vašom WC, choďte k lekárovi: Môže ísť o príznak vážnej choroby

Čím skôr diabetik začne riešiť hladinu cukru v krvi, tým väčšiu šancu má ochorenie zvládnuť, preto je kľúčové vedieť, na čo si dávať pozor. Zatiaľ čo väčšina skorých príznakov cukrovky sa objavuje vo vašom tele, existuje jeden prekvapivý signál, ktorý by mohol naznačovať problém. Umývanie toalety môže byť viac než len nepríjemná práca. Ak si všimnete častejšie nahromadenie plesne pozdĺž vodorysky, môže to byť znak toho, že niekto, kto ju používa, má cukrovku. Objasnil to článok v denníku The Washington Post, kedy sa jedna čitateľka sťažovala na to, že má neustále problém so špinavým záchodom. Odborníčka Jeanne Huberová jej odporučila, aby vyhľadala lekára.

Zdroj: Getty Images

"Zdá sa, že okolo hladiny vody sa tvorí pleseň. Nemôže to mať nič spoločné s dizajnom toalety, ale v skutočnosti to môže byť tip, že niekto vo vašom dome môže mať nediagnostikovanú cukrovku alebo jej priebeh nemá pod kontrolou. Ľudia s cukrovkou nedokážu správne spracovať glukózu, čo spôsobuje, že moč má nadbytok cukru," vysvetlila Huberová. A práve to je ideálne prostredie pre tvorbu plesní. Keď je krv filtrovaná cez obličky, prenáša glukózu, ktorá je v krvnom obehu. Vaše obličky sú potom zodpovedné za filtrovanie krvi odstránením odpadu a prebytočnej tekutiny, vrátením vyčistenej krvi späť do tela a filtrovaním zvyšku do močového mechúra, ktorý sa vylúči vo vašom moči.

Ak však trpíte diabetom, hladina cukru v krvi je vyššia než normálne a vaše obličky sú nútené pracovať nadčas. Keď obličky nestíhajú, cukor končí v moči. A keď je cukru v moči viac ako 25 mg/dl, považuje sa to za glykozúriu, príznak cukrovky. Niekoľko ďalších vecí môže spôsobiť glykozúriu okrem cukrovky a prediabetu: ochorenie obličiek, tehotenstvo a zriedkavý, benígny dedičný stav nazývaný renálna glykozúria.

Zdroj: thinkstock.com

Hoci neexistujú žiadne vedecké štúdie, ktoré by priamo spájali vznik plesní vo vašej toalete s cukrovkou, portál Healthline uvádza, že je to veľmi pravdepodobné, pretože plesne "môžu využívať cukry, ako napríklad glukóza, ako zdroj potravy". Ľudia s cukrovkou tiež častejšie močia, takže týchto cukrov na kŕmenie plesní bude ešte viac. Je dôležité mať na pamäti, že pleseň vo vašom WC nemusí nutne znamenať, že máte cukrovku. Plesniam sa darí vo vlhkom prostredí a môžu byť spôsobené faktormi, ktoré nemajú nič spoločné s vaším zdravím, ako je napríklad voda v záchodovej mise, ktorá dlho stojí. Vždy je však dobré poradiť sa so svojím lekárom, ak máte nejaké obavy, najmä ak je pleseň v záchode spojená s ďalšími bežnými príznakmi cukrovky, ako je nadmerný smäd, zvýšené močenie, únava, sucho v ústach, svrbenie kože či rozmazané videnie.