KORONAVÍRUS Vedci skúmali vytváranie protilátok po očkovaní: Táto vakcína je podľa nich najlepšia

Štúdia odborníkov z Univerzity vo Virgínii skúmala protilátky generované covidovými vakcínami. Odhalila, že protilátky u ľudí, ktorí sa dali zaočkovať vakcínou od Pfizeru, sa vyvíjajú pomalšie a klesajú rýchlejšie než protilátky generované vakcínou Moderna. Rovnako sa ukázalo, že starší ľudia zaočkovaní Pfizerom mali menej protilátok ako mladší zaočkovaní. Naopak sa zdá, že v prípade vakcíny od Moderny vek nezohráva žiadnu rolu.

Vedci zistili, že obe vakcíny generovali podobné maximálne hladiny protilátok proti ochoreniu COVID-19. Tento výsledok je v rozpore s predchádzajúcou správou od tej istej skupiny, ktorá ukázala, že protilátky boli vyššie po vakcíne od firmy Moderna. "Nie je prekvapujúce, že hladiny protilátok po očkovaní klesajú. Boli sme však prekvapení tým, ako rýchlo klesali po mRNA vakcínach, najmä po vakcíne Pfizer/BioNTech," povedal imunológ z University of Virginia School of Medicine Behnam Keshavarz.

Galéria fotiek (4) Vakcína Pfizer/BioNTech

Zdroj: TASR/Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP, File

Spolu s kolegami sledoval hladiny protilátok po očkovaní u 234 zamestnancov Univerzity vo Virgínii počas desiatich mesiacov. Celkovo 114 osôb dostalo vakcínu od Pfizeru a rovnaký počet dostal Modernu, zatiaľ čo šesť dostalo jednodávkovú vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson. Týždeň až dvadsať dní po druhej dávke mali príjemcovia mRNA vakcín od spoločností Pfizer a Moderna hladiny protilátok, ktoré boli približne 50-krát vyššie ako u príjemcov vakcíny Johnson & Johnson. Krátko nato začali klesať protilátky u ľudí zaočkovaných vakcínou Pfizer aj Moderna, ale tento pokles bol u Pfizeru prudší. Po šiestich mesiacoch mali príjemcovia vakcíny Pfizer hladiny protilátok nižšie ako príjemcovia vakcíny Moderna, ako aj pacienti, ktorí boli šesť mesiacov predtým hospitalizovaní so závažným priebehom covidu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Všetky tri skúmané vakcíny fungovali pozoruhodne dobre

Výskumníci poznamenávajú, že hoci sú vakcíny Pfizer a Moderna podobné, existujú rozdiely v ich zložení a množstve mRNA, ktoré obsahujú. To by mohlo vysvetliť rozdiely v protilátkovej odpovedi, ktorú vytvárajú. Čas medzi dávkami môže byť tiež významným faktorom. Nie je však jasné, či existuje priama súvislosť medzi úrovňou protilátok a ochranou proti COVID-19. Hladiny protilátok prirodzene klesajú, či už po očkovaní alebo chorobe, ale imunitný systém si pamätá, ako si vytvoriť potrebné protilátky, keď je opäť konfrontovaný s vírusom. V konečnom dôsledku možno tvrdiť, že všetky tri vakcíny skúmané v štúdii fungovali pozoruhodne dobre pri ochrane pred ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizáciou a smrťou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Luca Bruno

Pochopenie toho, ako hladiny protilátok klesajú, môže pomôcť odborníkom posúdiť, kedy sú potrebné posilňovacie dávky a kto by ich mal dostať. Výskum napríklad zistil, že u starších príjemcov vakcíny Pfizer sa vytvorilo menej protilátok ako u mladších. To platilo v prvých troch týždňoch a potvrdilo sa to o štyri až šesť mesiacov neskôr. To však nebol prípad príjemcov vakcíny Moderny; vek v tomto prípade zrejme nemal významný vplyv. Vedci si tiež všimli, že u mužov bolo prítomných menej protilátok ako u žien, ale išlo o štatisticky nevýznamný rozdiel. Zostáva nejasné, či sa väčšia protilátková odpoveď generovaná vakcínou Moderna premietne do lepšej ochrany v reálnom svete. Štúdia však môže pomôcť vysvetliť aspoň vznikajúce rozdiely v miere infekcie COVID-19 medzi príjemcami rôznych vakcín. Zistenia boli zverejnené vo vedeckom časopise Frontiers in Immunology.