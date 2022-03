FOTO Čínska misia narazila na záhadný objav na odvrátenej strane Mesiaca

CANBERRA - Čínska misia Yutu-2 informovala o ďalšom fascinujúcom objave na Mesiaci. Panoramatická kamera zachytila dve malé neporušené guľôčky z priesvitného skla. Podľa odborníkov by mohlo ísť o mesačný ekvivalent pozemských tektitov. Ak by sa to potvrdilo, ponúklo by to niekoľko zaujímavých možností pre budúci výskum.

Na odvrátenej strane Mesiaca sa čínskej misii podarilo urobiť skutočne fascinujúci objav v podobe dvoch priesvitných guľôčok, informoval časopis Science Bulletin. Takéto útvary môžu zaznamenávať informácie o histórii Mesiaca vrátane zloženia jeho plášťa. Sklo nie je na Mesiaci nič nezvyčajné. Materiál vzniká vtedy, keď je silikátový materiál vystavený vysokej teplote. Obe tieto zložky sú na Mesiaci ľahko dostupné. Na Mesiaci sa v minulosti vyskytoval rozsiahly vulkanizmus, ktorý viedol k tvorbe sopečného skla. Nárazy menších objektov, ako sú meteority, tiež vytvárajú intenzívne teplo, čo vedie k tvorbe skla.

Podľa tímu vedcov vedených planetárnym geológom Zhiyong Xiaom z Univerzity Sun Yat-sen a Čínskej akadémie vied by za pôvodom guľôčiek na Mesiaci mohli byť práve nárazy menších objektov. Vedci to však zatiaľ nevedia s istotou posúdiť, pretože väčšina skla, ktoré sa tam doteraz nachádza, vyzerá inak ako guľôčky objavené Yutu-2. Guľôčok je na Mesiaci síce dosť, no majú tendenciu byť veľké menej ako milimeter. Na Zemi vznikajú malé sklenené guľôčky, ktoré vytvárajú také intenzívne teplo, že sa kôra topí a rozprašuje do vzduchu. Roztavený materiál stvrdne a padá späť dolu ako drobné sklenené guľôčky. Guľôčky Yutu-2 sú oveľa väčšie, majú priemer 15 až 25 milimetrov. To samo osebe ich ale nerobí jedinečnými; expertom sa už podarilo nájsť na Mesiaci guľôčky s priemerom až 40 milimetrov počas misie Apollo 16.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst, file

Medzi týmito dvoma objavmi sú však rozdiely. Ako vysvetľuje Xiao, guľôčky na odvrátenej strane Mesiaca sa zdajú byť priesvitné alebo polopriehľadné a majú sklovitý lesk. Okrem dvoch, ktoré sa zdajú byť priesvitné, našli ešte štyri guľôčky, ktoré majú podobný lesk, no ich priesvitnosť sa nepodarilo potvrdiť. Tieto guľôčky sa nachádzali v blízkosti čerstvých impaktných kráterov, čo by mohlo naznačovať, že sa vytvorili počas dopadov lunárneho meteoritu. Podľa vedcov najpravdepodobnejším vysvetlením je, že vznikli zo sopečného skla nazývaného anorthozit, ktoré sa pri dopade opäť roztopilo a znovu sa sformovalo do priesvitných okrúhlych guľôčok.

"Spoločne je zvláštna morfológia, geometria a miestny kontext sklenených guľôčok v súlade s tým, že ide o anortositické nárazové sklo," uviedli vo svojom článku. To by mohlo urobiť z objektov mesačný ekvivalent pozemských útvarov nazývaných tektity, čiže kamienkové sklenené objekty, ktoré sa tvoria, keď sa zemský materiál roztopí, rozpráši sa do vzduchu, stvrdne a pri páde sa opäť sformuje do guľôčok. Bez preštudovania ich zloženia to však experti nevedia s istotou, ale ak skutočne ide o mesačné tektity, môžu byť na mesačnom povrchu celkom bežné. To ponúka niekoľko zaujímavých možností pre budúci výskum.