Bolí vás táto časť tela? Expertka upozorňuje na veľmi nezvyčajný príznak nákazy OMIKRONOM

Hlavnými príznakmi covidu-19 sú nový pretrvávajúci kašeľ, strata chuti a čuchu a vysoká teplota. Ľudia, ktorí sa nakazili variantom omikron, ale trpia omnoho širšou škálou symptómov. Experti najnovšie tvrdia, že prítomnosť omikronu v tele môžu naznačiť aj uši. Vedúca oddelenia otolaryngológie na Stanfordskej univerzite Konstantina Stankovicová uviedla, že bolesť ucha sa stáva bežným znakom infekcie. Jej vedecký tím zistil, že ľudia infikovaní vírusom môžu zaznamenať príznaky vo vnútornom uchu.

