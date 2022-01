WHO varuje: Objavili sa štyri kmene variantu omikron! Vedci vysvetlili, čo to znamená pre ľudstvo

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že na svete sa vyskytujú štyri rôzne kmene variantu omikron. Vytvorili sa postupne od konca minulého roka. Z hľadiska kmeňa vírusov ide o bežný jav. Variant delta sa stihol rozdeliť dokonca až na dvesto kmeňov, kým sa objavil omikron.

Väčšina kmeňov je tak podobná pôvodnému variantu, že sa nelíšia priebehom ochorenia ani väčším oslabením imunity. Posilňovacie dávky vakcín chránia pred omikronom a aj naďalej predstavujú najlepšiu formu ochrany proti koronavírusu. Prvá známa verzia omikronu vystupuje pod názvom B.1.1.529. Tá vytvorila svoju ďalšiu verziu BA.1, ktorá sa začala šíriť medzi ľuďmi extrémne rýchlo. Aktuálne sa vyskytuje už v 171 krajinách sveta.

Dva nové kmene

Objavili sa však ďalšie kmene. BA.2 a BA.3 sú už zaevidované ako ďalšie dva varianty v rámci omikronu. Najmä BA.3 má mnoho spoločné s pôvodným variantom, ktorý prvýkrát zaznamenali v Južnej Afrike. Hoci je omikron infekčnejší a extrémne rýchlo sa šíri, dobrou správou je aspoň to, že sa prejavuje miernejším priebehom ochorenia ako delta. V správe WHO z 21. januára sa uvádza, že "zatiaľ čo kmeň BA.1 bol najdominantnejší, najnovšie zistenia z Indie, Juhoafrickej republiky, Veľkej Británie a Dánska poukazujú na stále silnejúci kmeň BA.2". Odborníci uviedli, že v súčasnosti sa nie je čoho obávať a že neexistujú dôkazy o tom, že by sa situácia mala skomplikovať.

Podľa profesora biológie výpočtových systémov a riaditeľa Inštitútu genetiky na University College of London Francoisa Ballouxa majú vírusy tendenciu sa vyvíjť pomerne rýchlo, pričom rôzne kmene môžu časom mutovať. "SARS-CoV-2 nie je výnimkou. Každá línia kmeňov získa v priemere dve mutácie za mesiac. BA.1 a BA.2 sú od seba vzdialené asi dvadsať mutácií. Iba malá časť z nich spadá do genómu, vďaka ktorému vie imunitný systém rozpoznať protilátky". Preto sa očakáva, že infekcia jedného kmeňa by mala poskytnúť imunitu proti druhému, neskôr aj proti sebe samej. "Zatiaľ však neexistuje žiadny dôkaz o tom, že BA.1 a BA.2 sú odlišné, pokiaľ ide o oslabenie imunity," dodal Balloux.

Podvariant BA.2 bol už spozorovaný v Južnej Afrike, Austrálii a Kanade. Pôvodne ho zaznamenali u muža z Juhoafrickej republiky, ktorý pricestoval z Gautengu - ohniska variantu omikron. Najnovšie údaje však ukazujú, že v mnohých krajinách sa objavil už vlani v novembri.

Výskum realizovaný v Dánsku, kde subvariant tvorí polovicu všetkých prípadov omikronu, nezistil žiadne rozdiely medzi infekciou odlišných kmeňov vírusu. Tamojší zdravotníci, ktorí doteraz zaznamenali najviac prípadov BA.2, tvrdia, že vakcíny proti koronavírusu sú stále rovnako účinné.