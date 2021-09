Experti radia: Štyri druhy POTRAVÍN, ktoré najčastejšie spôsobujú otravu jedlom

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) predstavilo štyri potraviny, ktoré by ste mali pred konzumáciou poriadne tepelne upraviť. V opačnom prípade vám hrozia rôzne zdravotné riziká, od nevoľnosti až po vážnejšie problémy, ako je otrava jedlom.

Surové a nedovarené mäso a morské plody

Surové mäsové výrobky môžu obsahovať baktérie Yersinia, ktoré v USA spôsobujú každoročne približne 117 000 infekcií a 35 úmrtí; E. coli, ktorá spôsobuje život ohrozujúci hemolyticko-uremický syndróm, a Salmonella, ktorá je ročne spojená s tisíckami úmrtí. CDC tiež uvádza, že väčšina surových výrobkov z hydiny je kontaminovaná kampylobakterom, baktériou, ktorá vyvoláva črevné infekcie. Hydinové výrobky tiež môžu byť kontaminované aj baktériou Clostridium perfringens či Salmonellou.

Surové morské plody a mäkkýše sa najčastejšie spájajú so Salmonelou a Vibrio vulnificus, takzvanými infekciami z rán. K tým dochádza vtedy, keď sa rana dostane do kontaktu so surovými alebo nedostatočne tepelne upravenými morskými plodmi alebo jeho šťavami. Aby ste sa ochránili, odborníci odporúčajú variť mleté hovädzie, bravčové, teľacie a jahňacie mäso na 71 stupňoch Celzia, mletú a čerstvú hydinu na 74 stupňoch Celzia, čerstvé hovädzie, teľacie a jahňacie mäso na 63 stupňoch a čerstvé bravčové mäso na 71 stupňoch Celzia. Ohrievať predvarené bravčové mäso by ste mali na 60 stupňoch Celzia, morské plody by ste mali variť na 63 stupňoch a mali by byť ohriate na 71 stupňoch Celzia.

Ovocie a zelenina

Čerstvé ovocie a zelenina sú síce základnou súčasťou zdravej výživy, ale sú tiež hlavným zdrojom otravy jedlom z E. coli, Listeria a Salmonella. Vždy preto umývajte ovocie a zeleninu pod tečúcou vodou a šúpte ich až po umytí, aby sa zabránilo kontaminácii baktériami zo šupiek. Ovocie a zelenina by mali byť chladené na štyri stupne Celzia alebo menej dve hodiny pred ich prípravou alebo jednu hodinu, ak je vonku viac ako 32 stupňov.

Surové mliečne výrobky

Aj keď niektorí ľudia tvrdia, že výrobky zo surového mlieka poskytujú určité zdravotné výhody, experti tvrdia opak. Surové mlieko a výrobky z neho sú často kontaminované baktériami Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria a Salmonella, ktoré môžu spôsobiť vážne choroby. CDC preto varuje pred pitím alebo konzumáciou akýchkoľvek surových mliečnych výrobkov. Namiesto toho odporúča konzumáciu výrobkov z pasterizovaného mlieka.

Vajcia

Vajcia môžu byť kontaminované salmonelou, ktorá môže spôsobiť otravu jedlom či dokonca viesť k vážnejším chorobám alebo k smrti. Uchovávajte preto vajíčka chladené na štyri stupne Celzia alebo menej, používajte pasterizované vajcia v receptoch so surovým cestom alebo slabo uvarenými vajcami a varte jedlá z vajec na teplote 71 stupňov Celzia alebo vyššej. CDC odporúča chladiť vajíčka a akékoľvek potraviny, ktoré ich v sebe obsahujú, dve hodiny pred ich prípravou alebo jednu hodinu v deň, kedy teplota dosahuje 32 stupňov alebo viac.