VIDEO Muž (39) randil s 35 ženami naraz: Šlo mu o jedinú vec, naleteli by ste mu?

Takashi Miyagawa, 39-ročný pracovník na čiastočný úväzok z mesta Kansai, povedal každej zo svojich priateliek, že jeho narodeniny pripadli na iný dátum. Zabezpečil si tak prísun darčekov viackrát v priebehu roka. V rámci svojho posledného podvodu povedal svojej 47-ročnej milenke, že jeho narodeniny boli 22. februára, pričom v skutočnosti sa narodil 13. novembra. Ďalšia obeť uviedla, že ju Takashi presvedčil, že jeho narodeniny sú v júli, zatiaľ čo tretia žena si myslela, že ich oslavuje v apríli.

Japanese man has been arrested after he got into 35 relationships at the same time in order to get gifts for fake birthdays. Takashi Miyagawa, 39, was detained after he conned 35 women by pretending that he was serious about them. pic.twitter.com/54VukyQqh3