Antivaxeri na Facebooku menia jazyk, aby unikli zákazu: Týmito VÝRAZMI sa maskujú

Antivakcinačné skupiny sa podľa nej začínajú prezentovať ako "tanečné večierky" (dance party) alebo "slávnostné večere" (dinner party) a zdieľajú vysvetlivky ku svojmu kódovanému jazyku. Reportéri sa odvolávajú na snímky poskytnuté viacerými členmi podobných skupín, ktoré bývajú uzavreté a nedohľadateľné prostredníctvom klasického facebookového vyhľadávacieho formulára. Získané "screenshoty" okrem iného ukazujú, že o očkovaných sa v komunite antivaxerov hovorí ako o "tancujúcich ľuďoch". "Ísť tancovať" zase údajne znamená nechať sa zaočkovať.

Quick thread: I don't think most people know what antivaxx posts on Facebook really look like.



That's good. Why would you?



But I think people assume it's Suzy Turmeric plaintively yelling at you about the microchip, and it’s not.



It looks like this. Like code. Or gibberish. pic.twitter.com/isBIX3kNWR