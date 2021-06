Vedci vyriešili jednu z najdôležitejších otázok: Odhalili, prečo sa KORONAVÍRUS šíri tak rýchlo

V posledných dňoch roku 2019 začali z Číny prichádzať správy o záhadnom vírusovom zápale pľúc, ktorý prepukol vo Wu-chane. Po niekoľkých týždňoch prenikla koronavírusová nákaza do celého sveta a zhruba po 75 dňoch Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 za pandémiu. Rýchlosť šírenia SARS Cov-2 bol alarmujúci a v súvislosti s ním začali kolovať rôzne konšpiračné teórie. Vedci zaoberajúci sa pôvodom nákazy najčastejšie hovoria o zoonotickom prenose a spájajú ho s druhom netopiera podkovár. Pozornosť tiež priťahuje otázka, ako COVID-19 tak rýchlo ovládol planétu. To sa snažili zistiť výskumníci z dvoch austrálskych univerzít, pričom dospeli k záveru, že napriek najpravdepodobnejšej "netopierej" teórii je tento vírus lepšie prispôsobený na infikovanie človeka než akýkoľvek iný doteraz známy druh. "Ľudia vykazovali najsilnejšiu väzbu jeho hrotov, a práve toto súvisí s vysokou náchylnosťou na infekciu," vysvetlil spoluautor štúdie, biochemik David Winkler z La Trobe University v Melbourne.

Zdroj: Getty Images

Rovnako ako väčšine infekčných chorôb, aj covidu-19 bol doteraz pripísaný živočíšny pôvod. Dôvod spočíva v genóme vírusu, ktorý je veľmi podobný stovkám koronavírusov, o ktorých je dávno známe, že infikujú netopiere. Hlavným rozdielom v prípade SARS-CoV-2 je ale spike proteín, ktorým sa vírus viaže na špecifický proteín ACE2, aby infiltroval bunky hostiteľa. Vedci sa preto zamerali práve na tento proteín. Na základe genomických údajov od trinástich živočíšnych druhov vrátane netopierov, šupinavcov, mačiek, psov, ošípaných, koní, ale aj ľudí, vytvorili počítačové modely proteínového receptora ACE2 každého druhu. Potom sledovali, do akej miery sa na ne dokáže naviazať spike proteín SARS-CoV-2, čiže ako ľahko by vírus infikoval hostiteľa.

"Z počítačovej modelácie vyplynulo, že schopnosť vírusu viazať sa na proteín ACE2 netopierov bola v porovnaní so schopnosťou viazať sa na ľudské bunky slabá," vysvetlil spoluautor štúdie, profesor Nikolaj Petrovsky z Flinders University. Toto zistenie je v rozpore s hypotézou, ktorá označuje netopiere za pôvodcov koronavírusovej infekcie. "Ak má vírus prírodný zdroj, mohol sa k ľuďom dostať iba prostredníctvom sprostredkovateľského druhu, ktorý ešte len musíme nájsť," dodal.

Vedci tiež zistili, že šupinavce sú náchylnejšie na SARS-CoV-2 než akýkoľvek iný z pozorovaných druhov. Typ koronavírusu nájdený u tohto druhu bol však príliš odlišný od SARS-CoV-2, aby mohol byť jeho predkom. Tieto dva vírusy ale mali takmer identický spike proteín. "Toto môže objasniť, prečo sa nový koronavírus tak dobre viaže na ACE2 šupinavcov," pokračoval Petrovsky s tým, že proteíny SARS-CoV-2 týchto živočíchov sa mohli vyvinúť z procesu konvergentnej evolúcie, genetickej rekombinácie medzi vírusmi alebo prostredníctvom genetického inžinierstva.