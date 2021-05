FOTO Blondínka (39) čaká už svoje štvrté dieťa: Neuveríte, čo plánuje urobiť počas pôrodu

Carla z anglického grófstva Hertfordshire úspešne predáva na webe sexi obrázky, týmto spôsobom na svojom tehotenskom brušku doteraz zarobila už 40 000 libier (vyše 46 000 eur). Fanúšikom sľubuje, že sa majú na čo tešiť, pretože plánuje streamovať pôrod svojho štvrtého dieťaťa. Jeden z jej obdivovateľov jej vraj za takýto živý prenos ponúkol 10 000 libier (cca 11 600 eur). "Aj iným fanúšikom dám šancu pozrieť si to za túto sumu. Veď ženy rodia v rámci programu One Born Every Minute. Nevidím v tom rozdiel a som si istá, že nemajú za to ani zaplatené! Viem, že sa mnohí zbláznia, ale som podnikateľka a potrebujem si zarobiť peniaze," vysvetľuje.

Vraj sa síce cíti zo všetkého neisto, ale je to príliš veľa peňazí, aby takúto ponuku odmietla. Odkedy začala na svoj účet pridávať tehotenské fotky, jej príjem zo služby OnlyFans výrazne stúpol. Bellucciovú dokonca zaplavili žiadosti o kúpu jej materského mlieka. Napriek tomu, že sa nájdu aj neprajníci, tvrdí, že sa nenechá odradiť. Podľa jej slov je to, čo robí, rovnaké ako keď idú tehotné ženy v bikinách na pláž. Zároveň povzbudzuje svoje deti, aby chodili na sociálne siete a stali sa hviezdami.

Svoje bábätko však influencerka plánuje zatiaľ ponechať mimo online priestoru, ale iba do chvíle, kým jej nebude ponúknutá tá správna cena. "Chcela by som dobrú dohodu s časopisom aspoň za 15 000 libier. Viem, že to nie je veľa peňazí, ale nie som Katie Priceová, takže zatiaľ nemôžem požiadať o pol milióna," dodáva svojrázna Britka.