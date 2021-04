Najnovší výskum rúca doterajšie poznatky o šírení KORONAVÍRUSU: Podniky mohli zostať pokojne otvorené!

Najnovšia štúdia Massachusettského technologického inštitútu, ktorá predstavuje výzvu pre všeobecne uznávané opatrenia proti ochoreniu COVID-19, naznačuje, že väčší spoločenský odstup neznamená automaticky aj väčšie bezpečie. Vedci tvrdia, že pravidlo dvoch metrov nemá predpokladaný účinok, najmä keď ľudia trávia čas v interiéri s nasadeným rúškom alebo respirátorom. "Odstup vám až tak veľmi nepomáha a tiež dáva falošný pocit bezpečia, či už ste od seba v interiéri vzdialení na dva metre alebo osemnásť. Všetci v tomto priestore sú v skutočnosti zhruba rovnako ohrození," uviedol chemický inžinier Martin Bazant z MIT.

Zdroj: Getty Images

V rámci výskumu, ktorý bol zverejnený v časopise Proceedings of the National Academy of Science of USA vedci vypočítali expozičné riziko nákazy na základe faktorov, ako je množstvo času stráveného v interiéri a filtrácia či cirkulácia vzduchu. Pozreli sa tiež na faktory ako použitie rúška, imunizácia a respiračná aktivita (dýchanie, jedenie a rozprávanie). Zistili, že čas strávený v interiéri s infikovanou osobou je dôležitejší ako vzdialenosť, v ktorej sa od chorého človeka nachádzate. Podľa výskumníkov je práve toto faktor, ktorý prehliadli Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). "Skutočne to nemá žiadny fyzický základ, pretože vzduch, ktorý človek dýcha, keď má nasadené rúško, má tendenciu stúpať a zostupovať inde v miestnosti, takže ste viac vystavení priemernému pozadiu vzduchu," vysvetlil Bazant televízii CNBC.

Zdroj: Getty Images

Analýza ďalej ukazuje, že veľa prevádzok, ktorých priestory boli kvôli epidemiologickej situácii uzavreté, mohli zostať pokojne otvorené. "Priestor je často dostatočne veľký, ventilácia je dostatočne dobrá, čas, ktorý ľudia trávia spolu, je adekvátny tomu, aby tieto priestory bolo možné bezpečne prevádzkovať aj pri plnej kapacite," doplnil profesor. Na margo dvojmetrových spoločenských odstupov, ktoré uzavreli podniky a školy, uviedol, že nie sú rozumné. Verejnosť podľa neho potrebuje také vedecké informácie, ktoré sa netýkajú len všeobecných obáv, ale sú predovšetkým podložené analýzami. Pokyny CDC pre sociálny dištanc sú pravdepodobne založené na raných štúdiách s veľkými časticami respiračných kvapôčok, uviedol Bazant. "Tento dôraz na sociálny odstup bol od začiatku skutočne nemiestny. CDC alebo WHO to nikdy poriadne neodôvodnili," myslí si Bazant.

Štúdia však nezmieňuje, či skutočne existuje rozdiel medzi bezpečnostným rizikom a dvojmetrovým spoločenských odstupom. Rúška a respirátory vo všeobecnosti fungujú tak, že blokujú väčšie respiračné kvapôčky z kašľa alebo kýchania. Podľa vedcov však väčšina ľudí, ktorí prenášajú koronavírus, tieto príznaky nevykazuje.