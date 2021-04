KORONAVÍRUS Varovanie pred indickým variantom: Šíri sa do sveta, je už aj v týchto krajinách v Európe!

"Väčšina analyzovaných vzoriek v (medzinárodnej) databáze GISAID pochádza z Indie, Británie, USA a Singapuru," uviedla WHO podľa agentúry AFP vo svojej týždennej aktualizácii pandemickej situácie. V posledných dňoch sa o tomto variante hovorí aj vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Švajčiarsku, Grécku či Taliansku.

WHO v pondelok informovala, že tento variant zatiaľ neklasifikovala ako znepokojujúci, ale len ako "hodný pozornosti". Hovorkyňa WHO súčasne uviedla, že v tomto čase ešte nie je jasné, do akej miery je zodpovedný za rýchly nárast počtu nakazených v Indii zaznamenaný v uplynulých týždňoch.

Zdroj: Profimedia

Agentúra AFP konštatovala, že ak by WHO priradila indickému variantu atribút, že "vyvoláva znepokojenie", mohlo by to znamenať, že je nebezpečnejší ako iné, a to tým, že sa prejavuje vyššou nákazlivosťou, smrtnosťou i schopnosťou odolať vakcínam proti ochoreniu COVID-19. Podľa WHO prudký nárast počtu informovaných v Indii môže mať aj iné vysvetlenie - napríklad rizikové správanie sa ľudí, ktorí nedodržiavajú zdravotné obmedzenia, či konanie masových zhromaždení.

Nárast úmrtí v Indii za posledných 24 hodín medzitým prekonal hranicu 3000. Celkovo si pandémia v Indii vyžiadala už vyše 200.000 obetí. Do krajiny začala prichádzať prisľúbená pomoc zo zahraničia. Ako prvá dorazila v utorok zásielka z Británie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Channi Anand

India eviduje už viac ako 200-tisíc úmrtí

India zaznamenala už viac ako 200.000 úmrtí spojených s novým typom koronavírusu. Za ostatných 24 hodín tam prvýkrát pribudlo viac než 3000 úmrtí. Na subkontinente tiež v stredu už siedmy deň po sebe zaznamenali vyše 300.000 novoinfikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, píše agentúra AFP.

V priebehu posledných 24 hodín pribudlo v Indii 360.960 nových prípadov nákazy a 3293 súvisiacich úmrtí, spresňuje agentúra Reuters. Doteraz tam podľa indického ministerstva zdravotníctva podľahlo novému koronavírusu 201.187 ľudí. Odborníci sa však domnievajú, že skutočný počet obetí je oveľa vyšší.

Zdroj: Profimedia

India patrí momentálne k štátom, ktoré sú aktuálne najviac zasiahnuté epidémiou infekčnej choroby COVID-19. Iba za apríl tam pribudlo takmer šesť miliónov potvrdených prípadov nákazy, približuje AFP. Od začiatku pandémie krajina eviduje približne 18 miliónov infikovaných.

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

Mnohí experti predpovedajú, že súčasná vlna epidémie v Indii - pripisovaná variantom koronavírusu i hromadným verejným podujatiam z uplynulého obdobia - nedosiahne svoj vrchol skôr než za tri týždne.