Odporúčania expertov pre zaočkovaných ľudí: Toto môžete začať robiť po vakcinácii

WASHINGTON - Ľudia plne zaočkovaní proti covidu-19 si môžu bez rúšok užívať menšie stretnutia s ďalšími už očkovanými osobami alebo s blízkymi z jednej domácnosti, u ktorých je malé riziko ťažkého priebehu ochorenia spôsobeného koronavírusom. Vo svojich najnovších odporúčaniach to uvádza americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Nové pravidlá prichádzajú v momente, kedy majú v USA očkovanie proti covidu-19 za sebou desiatky miliónov ľudí, a začínali tak vyvstávať otázky ohľadom praktických dôsledkov pre obyvateľov. CDC vysvetľuje, že plne očkovaný je pre nich človek dva týždne po druhej dávke vakcíny, prípadne dva týždne po vpichnutí jednorazovej vakcíny, ako je napríklad tá od firmy Johnson & Johnson.

Zdroj: SITA/Johnson & Johnson via AP

"Na základe toho, čo o vakcínach proti covidu vieme, môžu tí, čo boli plne zaočkovaní, začať robiť niektoré veci, ktoré kvôli pandémii robiť prestali," píše sa v správe zverejnenej na webe strediska. Konkrétne môžu v uzavretých priestoroch bez rúšok tráviť čas s inými plne zaočkovanými osobami. Rovnako tak je prijateľné nemať rúško na stretnutí s členmi jednej domácnosti, kde nikto nie je osobou so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu covidu-19. Po dokončení vakcinácie ďalej ľudia nemusia kvôli kontaktu s infikovaným ísť do izolácie ani ísť na test, pokiaľ nežijú vo väčšej skupine alebo v domove sociálnych služieb.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

Podľa odborníkov niet pochýb o tom, že vakcíny znižujú riziko ochorenia i hospitalizácie. Pripomínajú však, že stále nie je jasné, ako sú účinné proti určitým mutáciám koronavírusu SARS-CoV-2 a do akej miery brzdia prenos infekcie. Odporúčajú preto aj plne zaočkovaným ľuďom v rôznych situáciách naďalej dodržiavať zásady, ako je zakrývanie dýchacích ciest a dodržiavanie dvojmetrových rozostupov. "Stále by ste sa mali vyhýbať stredne veľkým a veľkým zhromaždeniam. Stále by ste mali odkladať vnútroštátne i medzinárodné cesty," uvádza CDC. Rúška sú stále nutné pri pohybe na verejnosti a kontakte s nezaočkovanými ľuďmi, ktorí žijú v rôznych domácnostiach alebo patria k viac ohrozeným skupinám.