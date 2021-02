Lekári sú znepokojení: Čoraz viac detí má ťažký priebeh zápalového ochorenia v spojitosti s COVIDOM

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Lekári naprieč Spojenými štátmi pozorujú zvýšený počet prípadov zápalového ochorenia, ktoré sa u detí a mladistvých objavuje v nadväznosti na nákazu koronavírusom. Diagnóza je stále vzácna, odborníkov ale znepokojuje vyšší podiel ťažko chorých oproti prvej vlne prípadov z minulej jari. Na svojom webe o tom informoval denník The New York Times (NYT).