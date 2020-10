VIDEO Rybár neveril vlastným očiam, keď zbadal, čo sa mu chytilo na udicu: Úlovok ako hrom!

Zdroj: 7NEWS Adelaide

TOWNSVILLE - Keď sa rybár z austrálskeho štátu Queensland vydal na lov, dúfal, že jeho úlovok bude stáť za to. To sa napokon aj vyplnilo, no nie však úplne podľa jeho predstáv. Na návnadu totiž nalákal krokodíla, s ktorým doslova zviedol boj o udicu.