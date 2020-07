Náhla smrť športovej nadšenkyne (†27): FOTO Zabila ju vzácna komplikácia po vypití alkoholu

Alice Burtonovej Bradfordovej (†27) z anglického Brightonu sa stal osudným alkohol. Zabila ju alkoholická ketoacidóza. Ide o metabolickú komplikáciu, ktorú môže vyvolať vypitie alkoholu na lačný žalúdok.

Zdroj: FB/Alice Burton-Bradford

Žena ale podľa jej známych nebola alkoholička, práve naopak, žila zdravím životným štýlom. „Bol to strašný šok. Nikto to nečakal. Ešte pred troma týždňami za mnou prišla na bicykli, len tak, aby ma z diaľky pozdravila,“ zveril sa jej dlhoročný kamarát Aaron Mulvay (30), ktorého citoval denník Mirror.

Zdroj: FB/Alice Burton-Bradford

„Nikdy som o alkoholickej ketoacidóze nepočul. Nevieme, koľko toho vypila, ale určite to nebola alkoholička. Nejedla dostatočne, a to spôsobilo kyselinu v jej žalúdku. Stalo sa to náhle, ani nešla do nemocnice. Zomrela na záhrade,“ doplnil.

Mulvay opísal Alice ako spoločenskú a obľúbenú dievčinu, ktorá rada športovala - uprednostňovala najmä beh a bicykel. „Mala mnoho priateľov, všetkým bude veľmi chýbať,“ dodal.