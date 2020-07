Pokrok v boji s pandémiou: Experti prezradili, ktoré dva dezinfekčné spreje dokážu zabiť KORONAVÍRUS

Dezinfekčný sprej Lysol a dezinfekčný sprej s obsahom lyzolu Max Cover Mist sú podľa vládnej agentúry schopné do dvoch minút zlikvidovať SARS-CoV-2. "Tieto výrobky sú odlišné vďaka tomu, ako boli testované. Ide o prvé dezinfekčné prostriedky, u ktorých bola potvrdená účinnosť proti SARS-CoV-2. Musia sa však používať podľa pokynov výrobcu," uviedol hovorca spoločnosti Reckitt Benckiser, ktorá dané produkty vyrába. Spresnil, že prípravky musia pôsobiť na povrchu aspoň dve minúty a až potom ich môžete zotrieť.

Produkty Lysol podľa odborníkov z EPA preukázali v boji proti SARS-CoV-2 viac ako 99-percentnú účinnosť. Podľa profesora chémie Billa Wuesta z Emory University v USA sú "tieto výrobky pri likvidácii nového koronavírusu účinné preto, lebo obsahujú dimetyléter benzylalkohol amoniak a sacharinát a toto zloženie vírus rozbije a zničí". "Hodnotenie týchto produktov predstavuje dôležitý míľnik v boji proti šíreniu COVID-19," vyhlásil šéf EPA Andrew Wheeler.

Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa SARS-CoV-2 šíri najmä prenosom respiračných kvapiek vznikajúcich pri kýchaní, kašľaní a hlasnom rozprávaní, ktoré končia v ústach alebo nose inej osoby a preniknú do jej pľúc. Koronavírus sa môže prenášať aj vtedy, ak sa dotýkame kontaminovaných predmetov a do tela ho potom dostaneme prostredníctvom rúk alebo nosa. Preto sa na začiatku šírenia pandémie častejšie poukazovalo na potrebu dezinfekcie nákupných košíkov a obalov. Štúdia zverejnená v časopise New Journal magazine totiž odhalila, že SARS-CoV-2 dokáže prežiť na plastových a kartónových povrchoch celé hodiny. CDC a Úrad pre potraviny a liečivá však poukazujú na nedostatok dôkazov, ktoré by túto teóriu presvedčivo potvrdili.