VIDEO Cvičíte doma? Trénerka odporúča týchto päť CVIKOV, po nich uvidíte výsledky najrýchlejšie!

Pokiaľ začínate s cvičením, stavte na cvičebné programy zložené z viacerých cvikov, ktoré dnes už ponúkajú mnohí skúsení tréneri online. "Cvičenie zložených cvikov je také, ktoré sa súčasne zameriava na viacero svalových skupín," vysvetlila trénerka a spoluautorka programu Core Fitness Solution Kendall Woodová. Čo to teda znamená? Je to skutočne jednoduché; počas cvičenia zapojíte viacero svalov naraz pomocou zložených cvikov. Takéto cviky spália viac kalórií než akékoľvek iné cvičenie. Pokiaľ sa chcete inšpirovať, ponúkame vám pár tipov:

1. Mŕtvy ťah

Rozkročte sa na šírku ramien, chrbát držte rovno a ramená tlačte dozadu. Chyťte do rúk vzpieračskú tyč alebo činky. Ohýbajte sa v kolenách a dávajte pozor, aby ste neprehýbali chrbát a vaša tvár smerovala dopredu, až dokým nepoložíte tyč na zem. Rukami ju následne chyťte tak, aby vaše dlane smerovali k nohám. Tyč vyneste ku svojim bokom a spevnite nohy. Potom tyč opäť pomalými pohybmi položte na zem. Pamätajte však na to, že mŕtvy ťah nie je drep!

2. Drepy

Opäť sa postavte sa šírku ramien a pre vyváženie dajte ruky pred seba. Ohnite kolená a bokmi klesajte smerom k zemi, až kým vaše stehná nebudú rovnobežne s podlahou. Nezabudnite držať váhu na pätách. Následne sa vráťte späť do stoja a opakujte.

3. Výpad

Postavte sa a dajte nohy k sebe ruky vbok. Urobte krok smerom dopredu, pričom pokrčte zadnú aj prednú nohu do 90-stupňového uhla. Dbajte na to, aby ste držali rovný chrbát a nekrčili ramená. Vráťte sa do východiskovej polohy a následne vykročte dopredu druhou nohou. Aby bolo cvičenie náročnejšie, chyťte do rúk napríklad činky.

4. Náklon

Ohnite kolená a nakloňte sa dopredu tak, aby váš trup zvieral 45-stupňový uhol s podlahou. Držte chrbát a krk vystretý a ramená tlačte dozadu. Držte činky v rukách a naťahujte ruky. Zdvihnite závažia smerom k hrudníku, stlačte lopatky ku sebe a pohyb lakťa dokončite v 90-stupňovom uhle. Nezabudnite spevniť brušné svaly.

5. Kľuky

Začnite v pozícii planku, ramená v pozícii nad zápästiami a telo v pevnej línii. Spevnite brušné svaly. Ohnite lakte a pomaly spustite telo smerom k zemi, až kým nebudú vaše ruky tvoriť 90 stupňov s podlahou. V tejto pozícii vydržte aspoň dve doby. Vráťte sa naspäť do začiatočnej polohy a neustále dbajte na pevné brušné svaly.