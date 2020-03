KORONAVÍRUS Môžete mať v čase izolácie sex? Len ak dodržíte túto jednu podmienku

NORWICH - So spoločenskou izoláciou a obmedzeným pohybom na verejnosti zápasíme už niekoľko týždňov. Ľudia si tento neutešený čas krátia aj príjemnejšími aktivitami, ako napríklad sex. V tejto súvislosti by radi vedeli, či sa dá týmto spôsobom nakaziť koronavírusom. Ak riešite podobnú dilemu, odpoveď profesora vás určite poteší.

Väčšina z nás nedobrovoľne trávi v týchto dňoch čas doma. Vypratávame skrinky, triedime veci v zásuvkách i v šatníkoch, vyvárame, učíme sa s deťmi a nakupujeme pre seniorov. Popri tom všetkom ešte niektorým ostáva čas aj na partnera. Odborníci dokonca očakávajú na konci roka veľký baby boom, pretože veľa párov zaháňa nudu a trávi čas práve sexom. Ako je to však s touto aktivitou v období, keď hygienici odporúčajú chrániť si intímnu zónu viac ako inokedy?

"Hlavným rizikom je šírenie kvapôčok uvoľňovaných z dýchacích ciest. Neodporúčam preto francúzske bozkávanie," radí profesor a mikrobiológ Paul Hunter z University of East Anglia. Pokiaľ však nemáte vy ani váš partner žiadne príznaky ochorenia a zdržiavate sa v týchto dňoch najmä doma, môžete sa podľa neho venovať sexuálnym radovánkam.

Zdroj: pixabay.com

Profesor zároveň pripustil, že výsledkom súčasnej situácie, kedy mnohí ľudia uviazli v domácej karanténe, bude prírastok populácie koncom tohto a začiatkom budúceho roka. "Ľudia nemôžu donekonečna iba pozerať staré filmy alebo čítať knihy, a tak mnohí zaháňajú čas najmä milovaním," dodal. Zároveň upozorňuje na to, že na verejných miestach je dôležité dodržiavať dvojmetrovú vzdialenosť od ostatných ľudí. No ak žijú partneri v monogamnom vzťahu a vyhýbajú sa pohybu na verejnosti, sex by nemal byť pre nich nebezpečný. Samozrejme pod podmienkou, že ani jeden z nich nevykazuje príznaky nákazy. V takomto prípade je potrebné dodržiavať celibát aspoň sedem dní a čakať, ako sa toto ochorenie vyvinie.