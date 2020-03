Aj Slováci môžu prispieť k vývoju lieku na KORONAVÍRUS, hoci o tom netušia: Stačí vám na to počítač

Okrem pokusov o eliminovanie rizík nákazy koronavírusom vedci neustále pracujú na vývoji lieku, ktorý by vírus raz a navždy zastavil. Na Stanfordskej univerzite preto vytvorili medzinárodný projekt, prostredníctvom ktorého chcú zistiť, ako sa v ľudskom tele skladajú bielkoviny. Pomôcť im v tom majú hráči počítačových hier. Jediné, čo musia urobiť, je nainštalovať si do počítača softvér. Popritom sa môžu venovať svojim obvyklým činnostiam.

Zdroj: Getty Images

Projekt Folding@home je výskumný program, ktorý využíva nečinné zdroje tisícov osobných počítačov dobrovoľníkov na simuláciu molekulárnej dynamiky skladania proteínov. Tajomstvom sú jednotky grafického spracovania (GPU), teda zvláštny typ počítačového čipu v herných počítačoch. GPU sú schopné veľmi rýchlo vykonávať veľa jednoduchých matematických operácií naraz, medzi ktoré patrí aj simulácia zložitého prostredia v ľudských bunkách. Simulácie sú potrebné, pretože skladanie bielkovín je jednou z najzložitejších oblastí biológie. Molekuly sa skladajú do trojrozmerných štruktúr, ktoré určujú chemické reakcie v ľudských bunkách, a teda súhrnne v celom tele.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.



Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!



Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv