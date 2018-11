Muž na aukcii kúpil starú prepravku: Keď ju doma otvoril, našiel poklad na FOTO

Nenápadná Aziatka a majiteľka secondhandového obchodu oslovila na jednej akcii v Kalifornii známeho dražobníka Dana Dotsona, aby mu vyrozprávala kuriózny príbeh. Známy jej manžela na aukcii, ktorú organizoval Dan, vydražil uzatvárateľnú prepravku za 500 dolárov. Keď si ju priniesol domov, našiel v nej sejf. Po jeho otvorení v ňom našiel hotovosť 7,5 milióna dolárov (6,6 milióna eur)!

Zdroj: Twitter/Dan Dotson

Do zamotaného príbehu musel preto vstúpiť pôvodný majiteľ a jeho právnik. Ten novému majiteľovi sejfu najskôr ponúkol 600 000 dolárov ako bolestné, ale táto suma sa mu zdala primalá, a tak mu nakoniec musel nechať až 1,2 milióna dolárov. Obidve strany sú už teraz, zdá sa, spokojné.

Zdroj: Twitter/Dan Dotson

"Veľmi by ma zaujímalo, kto a prečo uložil takéto veľké peniaze do prepravky. Celé je to divné a záhadné," okomentoval bizarnú udalosť Dan. Podľa jeho kolegu z relácie peniaze zrejme pochádzajú z činnosti mafie alebo drogového kartelu. "Keď nájdete takto uschované peniaze, musí byť dôvod na to, prečo nie sú uložené v banke," povedal Rene Nezhoda.