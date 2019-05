FOTO Nedopadnite ako táto žena (46)! Vážne zranenie, ktoré sa môže ľahko prihodiť každému

ORLANDO - Melissa Norgartová z Floridy premenila odstraňovanie kôstky z avokáda na krvavý masaker, keď si pri tom nešťastne zarezala do dlane. Jej ošetrujúci lekár upozornil na narastajúce množstvo takýchto úrazov, ktoré končia s nepríjemnými celoživotnými následkami.

Štyridsaťšesťročná Melissa zrejme nikdy nezabudne na to, ako škaredo sa zvrtla nedávna príprava šalátu. V momente, keď odstraňovala kôstku z avokáda, jej vykĺzol z pravej ruky nôž s čepeľou dlhou desať centimetrov a prerezal jej ľavú dlaň. V nemocnici jej hlbokú ranu zašili, ale krátko po návrate domov sa jej stav zhoršil. "Z obväzov mi kvapkala krv, musela som zavolať sanitku," hovorí Američanka.

Zdroj: Facebook/Melissa Norgart Wbff Pro

Až röntgen odhalil, že si vážne poranila tepnu a poškodila digitálny nerv. Matka dvoch detí a fitness trénerka preto musela podstúpiť vážny chirurgický zákrok. "Pacientka musela mať pokojný režim aspoň päť mesiacov," uviedol plastický chirurg Anup Patel z kliniky Hand Surgery Associates v Orlande. Ďalej upozornil na narastajúci počet podobných úrazov, ktoré však skončili oveľa horšie. Spomína si, že niektorí pacienti pri čistení avokáda prišli aj o celé prsty. Všetkých preto vyzýva k väčšej pozornosti.

Zdroj: profimedia.sk

Norgartová hovorí o zotavovaní sa ako o veľmi bolestivom a dlhodobom procese, ktorý ukončila v januári. Prostredník na jej ľavej ruke má stále necitlivý a určite to ešte nejaký čas potrvá, kým sa dá úplne do poriadku, ak vôbec. "Všade ma musel voziť môj otec, nemohla som cvičiť, všetko sa mi zrazu zmenilo kvôli takej hlúposti. Hanbím sa za to," skonštatovala žena, ktorá dúfa, že jej prípad poslúži ako varovanie pre ostatných, ktorí sa práve chystajú pripraviť si avokádový šalát.