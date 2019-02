Dievčatko (3) tvrdilo, že niečo prehltlo: Lekári spravili röntgen a nechceli veriť vlastným očiam

SAN DIEGO - Trojročné dievčatko skončilo v nemocnici v San Diegu po tom, ako prehltlo prívesok v tvare srdca. Rodičom okamžite oznámilo, čo urobilo. Doktori urobili röntgen a snímka ich doslova uchvátila. V strede hrudníka sa nachádzalo zlaté žiariace srdiečko. Dieťa nazvali "dievčatko so zlatým srdcom".

Hoci dievčatko po prevoze do nemocnice nebolo v akútnom stave, cítilo, že má niečo v hrdle a to mu spôsobovalo problémy s prehĺtaním. Vyšetrenie odhalilo, že má v hrudi jasne žiariaci prívesok v tvare srdca, ktorý uviazol v pažeráku.

Vo väčšine prípadov sa prehltnuté predmety, ako gombíky či baterky, okamžite odstraňujú, zvlášť ak sa zaseknú v oblasti pažeráku. V opačnom prípade hrozí poškodenie hrdla. Chirurgička v Detskej nemocnici v San Diegu Shelby Leuinová obzvlášť varuje pred batériami s lítiom, ktoré vďaka svojej žiarivosti pútajú pozornosť detí. Podľa jej slov môže takáto batéria po krátkom čase začať v tele doslova horieť, čím nastáva riziko vážneho zranenia a dokonca smrti dieťaťa. V prípade menej nebezpečného objektu lekári chvíľu čakajú, či objekt neprejde pažerákom sám.

Lekári pomocou endoskopie odstránili zlatý prívesok a dieťa čoskoro poslali domov. Ešte dlho si ho budú pamätať ako "dievčatko so zlatým srdcom". Šperk poputoval na oddelenie patológie. O prípade informoval časopis New England Journal of Medicine.