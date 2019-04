Viete, ako rýchlejšie a viac schudnete? Robte TOTO po práci a kilá pôjdu dole

Čas je podľa austrálskych odborníkov dôležitý faktor, ktorý zohráva významnú úlohu v tom, aké výsledky bude mať naše cvičenie. Výsledky ich výskumu určite prekvapia všetkých, ktorí cvičia ráno a sľubujú si od toho, že im skorá ranná aktivita naštartuje metabolizmus. To je možno pravda, ale pokiaľ chcete schudnúť, potrebujete na to 30-minútové intenzívne cvičenie v popoludňajších, resp. večerných hodinách, ktoré dokonale stlmí chuť do jedla.

Autori štúdie testovali jedenásť mužov v strednom veku. O ich apetíte a strate hmotnosti rozhodovalo aj to, či cvičili doobeda (6.00-7.00), poobede (14.00-16.00) alebo večer (19.00-21. 00). Každý muž bicykloval v šiestich minútových intervaloch, medzi ktorými nasledovala štvorminútová prestávka. Po cvičení boli mužom odobraté vzorky krvi a v spánku testovali ich životné funkcie. Výsledky potvrdili, že večerné cvičenie nijako neovplyvnilo kvalitu spánku. Popoludňajšie a večerné cvičenie zároveň znížilo v telách respondentov hladinu ghrelínu, čiže hormónu, ktorý vyvoláva pocit hladu.

Zdroj: Getty Images

Zaujímavé je aj to, že muži bicyklovali intenzívnejšie v popoludňajších a večerných hodinách v porovnaní s ranným cvičením. Sledovaná vzorka jedincov však bola veľmi malá, navyše boli všetci v strednom veku, takže výsledky výskumu nie je možné zovšeobecňovať. "Dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí uskutočniť podobné výskumy aj so ženami, aby sme zistili, či príslušnosť k pohlaviu ovplyvní doterajšie výsledky. Záverečné fakty však naznačili, že je správne zamerať sa na súvislosti medzi spánkom, apetítom, kardio tréningom vykonávaným v odlišných častiach dňa," uviedla autorka štúdie Penelope Larsenová.