Dievčina (21) randí s o 53 rokov starším mužom: Sex s dôchodcom každý deň, názor farára

Milijana a Milojko "Mikan" Bozic sú so svojím vzťahom maximálne spokojní. Ich najbližší ale pre neho vôbec nemajú pochopenie. A pravdupovediac, ani sa im nemožno diviť. Je totiž medzi nimi niekoľko generačný rozdiel. "Mrzí ma, že rodičia ma nechápu, ale ja som s ním naozaj veľmi šťastná. Milojko je úžasný a mne sa vždy viac páčili starší muži, tým mladším som nikdy nerozumela," hovorí mladučká Srbka.

Čo sa týka jej oveľa staršieho priateľa, nedá dopustiť na jeho milenecké kvality. Sex vraj majú každý deň a nechápe, prečo sú z toho všetci prekvapení. "Môj partner nepotrebuje nijakú viagru. Je to vynikajúci milenec, sex s ním je úžasný," opisuje intímne kvality otca troch dospelých detí vo veku 40, 35 a 30 rokov a dedka dvoch vnukov dievčina.

Sedemdesiatnikovi údajne na jeho výkonnosti neubrala ani nedávna operácia srdca a je stále veľmi aktívny. Náklonnosť Milijany ho prekvapila. "Poznal som ju odmalička a nikdy som si nemyslel, že to medzi nami skončí takto. Lichotí mi, že mám tak krásnu partnerku," povedal Bozic. Dvojica spolu plánuje založiť novú rodinu. V septembri by dokonca chceli mať svadbu, no farár v ich dedinke ich odmietol zosobášiť, pretože miestna cirkev nedovoľuje uzavretie manželstva, pokiaľ je medzi partnermi viac ako 15-ročný rozdiel.