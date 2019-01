Mamy o alkohole: Jedna dáva synom (8, 12) víno, druhá nedá dcéram ani glg, vysvetlili dôvody

LONDÝN – Kerry je mamou dvoch chlapcov, Lottie zas dvoch dievčat. Obe sa stretli v britskej televíznej šou, kde sa bavili o konzumácii alkoholu ich deťmi. Kým Kerry svojim ratolestiam vo veku 8 a 12 rokov dáva skúšať víno i šampanské, Lottie svojim dcéram do ich osemnástin nedovolí okúsiť ani glg. Prečítajte si ich argumenty.

Dvojnásobná mama Kerry Daviesová v televíznej šou Dobré ráno Británia priznala, že svojim ratolestiam vo veku 8 a 12 rokov dáva cez Vianoce piť alkohol. Netradičnú výchovnú metódu obhajuje tvrdením, že „pokiaľ chcú niečo skúsiť, som za to, aby tak učinili pod mojím dohľadom.“

Kerry Daviesová. Zdroj: Youtube/Good Morning Britain

Podľa jej slov ale obom synom nie je alkohol veľmi pochuti. „Syn (8) si dal na Vianoce asi tri glgy. Povedal, že mu to nechutí, a preto siahol po kole,“ vysvetľuje Kerry s tým, že okúsili víno aj šampanské. „Môžu skúsiť čokoľvek, o čo ma požiadajú. Ale do ničoho ich nenútim,“ dodala.

Žena je presvedčená, že pre deti je oveľa bezpečnejšie, ak sa oboznámia s alkoholom v pohodlí domova, než na ulici. „Alkoholu beriem to, čo ho robí zaujímavým,“ vyhlásila Daviesová, ktorej bývalý partner pracuje ako policajt.

Pokiaľ však ide o Lottie Daleyovú, ktorá sedí po jej boku, tá svojim dvom dcéram zakázala piť alkohol do ich osemnástin.

Zdroj: Youtube/Good Morning Britain

„Ja si nemyslím, že v dnešnej dobe, keď čoraz viac detí trpí psychickými problémami, by sme im mali dávať to, čo podporuje depresie,“ tvrdí Lottie, ktorá priznala, že ona sama má problém udržať kontrolu nad jeho účinkami. „A nie som jediná. Veľa mojich priateľov je na tom rovnako. Ľudia totiž nepoznajú svoju mierku, a to, že skúsia popíjať doma, im v tom nijako nepomôže. Keď sa napijem ja, som veľmi citlivá a mám depresívnu náladu,“ priblížila.

Vo Veľkej Británii je podávanie alkoholu deťom starším ako päť rokov legálne. Národná zdravotnícka služba však alkohol odporúča len osobám starším ako 18 rokov, lebo jeho konzumácia sa často spája so zdravotnými a spoločenskými rizikami.