Otec chce nájsť nevesty pre svojich troch slobodných synov: Jeho INZERÁT obletel celý svet

Neil by sa už najradšej dočkal nejakých vnúčat, ale to nejde bez nevesty. Hoci má až troch synov, všetci sú ešte stále slobodní. Rozhodol sa im preto nájsť nevesty. Pred odchodom na dovolenku na Nový Zéland zverejnil v miestnych novinách Herald inzerát a oslovil všetkých rodičov nezadaných dospelých dcér, aby mu pomohli nájsť partnerky pre jeho synov. "Ahojte, rodičia. Sme zo Štátov (Oregon) a chystáme sa navštíviť vašu krásnu krajinu. Moja žena a ja máme troch úspešných, pekných, slobodných synov vo veku od 28 do 32 rokov. Nič neočakávame, len dúfame, že ich na Novom Zélande predstavíme vašim pekným dcéram. Možno týmto našich synov trochu vytrápime, ale aspoň sa zabavíme. Na dovolenku prídeme 26. decembra a odchádzame 7. januára," stojí v inzeráte, na ktorého konci nechýba emailový kontakt.

"Viem, že jeden z nich využíva agentúry a chodieva na rande naslepo. Ale nikto z nich zatiaľ nemá vzťah," vysvetľuje otec, ktorý je presvedčený o tom, že pre jeho chlapcov už prišiel ten správny čas a mali by sa trochu rozhýbať. "Keď zistia, čo som urobil, budú sa trochu hnevať, ale nakoniec sa na všetkom dobre zasmejeme."

Kým je v ostrovnej krajine inzerát obrovským hitom, konzultant Benjamin (26), zamestnanec neziskovej organizácie Jeremy (28) a realitný agent Matthew (31) zatiaľ ani len netušia, že už majú v dovolenkovej destinácii urobenú reklamu. Otec im chce všetko oznámiť, až keď tam dorazia. Neil neskôr vysvetlil, že veľmi rád cestuje so svojou rodinou a počas týchto dovoleniek nadobudol pocit, že sa jeho synovia málo stretávajú so svojimi vrstovníkmi. Nikdy predtým nič podobné neurobil, ale vraj rád privádza svoje deti do rozpakov. Je prekvapený z toho, koľko ľudí zareagovalo. Inzerát totiž skončil na sociálnych sieťach a ako sa zdá, mnohí rodičia sa už na ňom dobre zabávajú a viacerí v ňom vidia skvelú príležitosť, ako sa "zbaviť" svojich dcér. Niektorí sa už pýtali, či je potrebné doložiť aj odporúčania. "Veľmi by ma potešilo, keby mali moji synovia šťastné a zdravé vzťahy a ak by si našli manželku na Novom Zélande, bolo by to úžasné," dodal Neil.