Zvláštne ryby na VIDEU vydesili ľudí: Hotoví mimozemšťania, vyzerajú ako černice z Černobyľu

Pohľad na drobučké tvory, ktoré špúlia drobné papuľky, je síce milý, ale spúšťa aj fantáziu a posúva tento zvláštny živočíšny druh do iného sveta. Video s netradične vyzerajúcimi bytosťami dokonale mätie užívateľov sociálnej siete a možno si mnohí vydýchnu, keď nakoniec autor odhalí, že ide o drobné akvarijné rybky druhu Oranda.

Komentáre kratučkého záberu ho doslova zavalili a užívatelia priznávajú, že pri sledovaní prvých sekúnd videa si mysleli, že ide o mimozemské formy života. „Sú to černice z Černobyľu,“ píše podľa portálu thesun.co.uk jeden z nich. „Vyzerá to ako plávajúca alergia a je to zároveň pôsobivé aj desivé,“ pridávajú sa ďalší.

Druh čiernej Orandy (Carassius auratus auratus) pritom patrí ku druhu karasa striebristého z čeľade kaprovitých a povrch tela týchto milých stvorení pripomína nahromadené bublinky. Bledšia verzia tohto druhu je vďaka svojmu lesklému zafarbeniu šupín označovaná aj ako „zlatá rybka.“ Ako prví sa jej chovom zaoberali už starí Číňania.