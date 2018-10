Odľahlé mestečko terorizujú hladné šelmy: VIDEO Medveď prišiel až k mužovi a takmer...

DIKSON - Obyvatelia odľahlého ruského mestečka sú obliehaní hladnými polárnymi medveďmi a obávajú sa, že si z nich budú chcieť dravce urobiť obed. Videá ukazujú nočnú moru v arktickom prístave Dikson, kde sa potuluje najmenej poltucet šeliem. Tie hľadajú na uliciach jedlo a terorizujú ľudí. Ozbrojená polícia sa skúša šelmy odohnať varovnými výstrelmi, no bezvýsledne. Zákon im nepovoľuje medvede strieľať, pokým nezaútočia na človeka a priamo neohrozia jeho život.

Na jednom zo záberov je vidno medveďa, ktorý sa priblíži až k mužovi a začne ho oňuchávať. Potom padnú policajné výstrely a šelma začne utekať preč. Vyzerá, že je zranená, no miestni obyvatelia trvajú na tom, že zviera nebolo zasiahnuté a len sa pokĺzlo na blate a spadlo.

Podľa ruských médií predátorov priťahujú do mesta odpadkové koše s jedlom. Potulujú sa však aj okolo dverí domov. "Vychádzal som z mojej garáže a počul som, že šteká pes. Obrátil som hlavu a bol tam ľadový medveď, stál priamo pred mojimi vchodovými dverami. Ponáhľal som sa dovnútra. Takmer ma zožral," posťažoval sa Jurij Achlomov pre The Siberian Times.

"Bola som na ceste do práce a polícia zase raz prenasledovala medvedie mláďa, ktoré spalo tesne pri bloku, kde mám byt. Hneď ako som si uvedomila, čo sa deje, začala som bežať. Vedela som, že vystrašené zviera by mohlo bežať priamo na mňa. Je to neuveriteľne strašidelné takto žiť," pridala sa Viktoria Kutyryová.

Zástupca ministra hospodárstva pre región Krasnojarsk, Alexander Korobkin, varoval obyvateľov, aby nevyhadzovali zvyšky potravín do košov. Podľa neho ich medvede začnú považovať za svoje teritórium a potom si ich chrániť.

Odborníci očakávajú, že medvede z Diksonu odídu, keď v zime zamrzne Karské more. Dovtedy sa budú musieť o poriadok postarať hliadky. Úrady nevylučujú, že vyhlásia stav núdze a do mestečka príde armáda.

Mestečko so 676 obyvateľmi je pomenované po švédskom magnátovi Baronovi Oscarovi Diksonovi, pod ktorého patronátom sa uskutočnili v Arktíde v 19. storočí rôzne výskumy.