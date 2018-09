Odovzdali cenu Animal Hero Slovakia. Hrdinom je Miroslav, ktorý odvážne pomohol sučke Elizabeth

Ocenenie Animal Hero Slovakia bolo odovzdané počas charitatívneho podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“, 23. septembra v Košiciach.

Koncom augusta vzbudil veľkú pozornosť verejnosti prípad týranej sučky Elizabeth, ktorú zachránili na základe telefonátu zamestnanci Útulku UVP Košice. Pod mostom v obci Sokoľany našli brutálne mučenú sučku nemeckého ovčiaka, ktorá mala drôtom zviazané laby a papuľu. K prípadu bola privolaná polícia. Na zábery mučeného psa reagovali tisíce ľudí, ktoré tento otrasný, krutý, neľudský a nepochopiteľný čin šokoval a rovnako verejne podporili odsúdenie páchateľov.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

O niekoľko dní sa ich podarilo vypátrať vďaka odvážnym ľuďom, ktorí neváhali a konali. Z činu týrania boli obvinení dvaja páchatelia, ktorým hrozí odňatie slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti sú stíhaní na slobode. Bratia Adrián /18/ a Adam /15/ sú obvinení z prečinu týrania zvierat obzvlášť krutým a surovým spôsobom. Obaja sa k činu priznali.

Dvoch páchateľov sa podarilo vypátrať vďaka odvahe Miroslava /18/, odchovanca detského domova, ktorý o čine vedel a rozhodol sa nemlčať. Spolu so svojou vychovávateľkou Renátou nahlásil čin na miestnej polícii. Vďaka jeho veľkej odvahe a rozhodnutiu nemlčať, dnes Elizabeth žije.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Miroslavovi odovzdala ocenenie Animal Hero zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Spolu s cenou bol Miroslavovi odovzdaný šek v hodnote 700 €. Suma bola vyzbieraná na základe výzvy Zvieracieho ombudsmana k poskytnutiu informácií o páchateľovi. Miroslav informácie nahlásil deň pred jej zverejnením. Jeho krok nebol motivovaný finančnou výzvou.

Zdroj: Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Cena Animal Hero je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. V tomto roku bolo udelené po tretíkrát. Je morálnym uznaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. V minulosti bol ocenený pán Peter z Nových Zámkov, ktorý zachránil psa ťahaného za traktorom ci dvaja nadporučíci z OO PZ Pavlovce nad Uhom za pomoc pri odsúdení páchateľov, ktorí ukradli a dobili psa. Autorom ceny je dizajnér Adrian Sill.

Podujatie „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa... so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

Podujatie sprostredkúva a odovzdáva pozitívnu energiu nezabudnuteľným spôsobom. Je jedinečné svojou jednoduchou myšlienkou, preniesť opustené zvieratá z virtuálneho sveta sociálnych sietí do reálneho sveta, aby mali väčšiu šancu na nový domov. Vďaka jeho existencii sa podarilo útulkom a združeniam nájsť domov stovkám opustených zvierat. Vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorým osudy zvierat nie sú ľahostajné, sprostredkúva prepojenie myšlienok, ľudí a príbehov, vytvára puto. Podujatie podporuje viacero známych osobností. V minulosti sa na ňom zúčastnila bývalá premiérka Iveta Radičová, Lucia Hablovičová, Zdenka Predná, Sima Martausová, Pyco alebo Yxo z Hexu.

Najbližšie vydanie podujatia Nájdite sa uskutoční 29. septembra v Bratislave, na zadnom nádvorí OC Aupark. Potrvá od 10.00 do 16.00 hod.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Zvierací ombudsman

www.zvieraciombudsman.sk

www.stopkrutosti.sk

#stopkrutosti

- reklamná správa -