Rodina sa vybrala na výlet do Londýna, otrasná skúsenosť: Pod posteľou našla hrôzu na FOTO

LONDÝN - Nepríjemné prekvapenie čakalo na mladú matku pod posteľou v hotelovej izbe v Londýne. Viac ako to ju však zaskočil postoj personálu, ktorý až doteraz nezaujal k incidentu žiadne stanovisko. A pritom naozaj nešlo o žiadnu drobnosť.

Tridsaťtriročná Natasha Connorová už zrejme oľutovala, že na Vianoce sľúbila svojim dvom dcéram, že si urobia víkendový výlet do Londýna. Pred pár dňami ho totiž absolvovali, no spomínať na neho v dobrom nebudú ani náhodou. Okrem toho, že izba bola špinavá a smradľavá, všade bol prach a v kúpeľni dokonca pleseň. "Hotel nebol drahý, nečakala som žiaden luxus, ale toto bolo priveľa," povedala žena. Oslovila preto personál a chcela hovoriť s niekým z vedenia, ale nikto nebol ochotný zavolať manažéra.

Lenže to nebolo všetko. Pod matracom v posteli, v ktorej spali obidve deti, našla neskôr ukryté tri kuchynské nože. Nález bol pre ňu o to traumatizujúcejší, že jej otec bol pred osemnástimi rokmi na Štedrý deň dobodaný na smrť. "Zmrazilo ma, keď som to videla. Kto a prečo tam tie nože mohol odložiť" pýtala sa v duchu.

Connorová sa opäť sťažovala a dokonca zavolala aj políciu, pretože toto už bola na ňu priveľa. "Policajti všetko vzali a zaistili. Ja som sa domáhala vrátenia peňazí, ale márne," dodala sklamane. Po návrate domov do Severného Írska sa ešte Natasha snažila niekoľkokrát spojiť s manažérom hotela, ale zbytočne. Vedenie hotela v súvislosti s nepríjemným incidentom nevydalo žiadne vyhlásenie a zvolilo stratégiu mŕtveho chrobáka.