Pozor na dovolenku v tejto destinácii: Turista si chcel odniesť suvenír, draho za to zaplatil

Naposledy uložili pokutu 1032 eur jednému návštevníkovi z Británie, ktorého policajti chytili s plastovou fľašou plnou piesku z pláže pri meste Olbia na severovýchode ostrova. Píše o tom na svojom webe britský denník The Daily Telegraph.

Vlani podľa neho úrady turistom takto zhabali päť ton piesku. Nemecká ambasáda v Ríme návštevníkov z Nemecka pred krádežami piesku dokonca varovala. "Sardínia má jedny z najkrajších pláží v Taliansku, ale brať si so sebou piesok, štrk alebo mušle predstavuje pre tamojší ekosystém vážny problém. Zákon to zakazuje. Môžete dostať pokutu od 500 do 3000 eur. Nechajte piesok tam, kde má byť," napísalo veľvyslanectva na svojom facebooku.

Zdroj: thinkstock

Proti týmto praktikám začal kampaň aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Jeho heslom je "plážoví zlodeji - brať piesok je krádež". Colníci na medzinárodných letiskách na Sardínii pravidelne turistom prezerajú batožinu.