FOTO Archeológovia v Egypte otvorili záhadný čierny sarkofág: Hrozba kliatby, toto v ňom našli

Egyptské ministerstvo pre pamiatky po nájdení sarkofágu zostavilo komisiu archeológov, ktorá ho mala otvoriť a preskúmať jeho obsah. Podľa egyptského portálu El-Watan najprv nadvihli veko sarkofágu len o päť centimetrov, no ostrý zápach ich prinútil priestor opustiť. Neskôr ho otvorili s pomocou inžinierov egyptskej armády. "Našli sme kosti troch ľudí, vyzerá to ako rodinná hrobka. Nanešťastie, múmie nie sú v najlepšom stave, zostali z nich len kosti," vyjadril sa generálny tajomník Najvyššej rady pre starožitnosti Mostafa Waziri a v súvislosti s obavami z kliatby dodal: "Otvorili sme to a, vďaka Bohu, svet sa neponoril do temnoty. Ja osobne som do sarkofágu ako prvý strčil hlavu a som tu, nič mi nie je." Napriek tomu je priestor v súčasnosti uzavretý pre obavy, že by zo sarkofágu mohli vychádzať toxické výpary.

Spolu so sarkofágom objavili aj alabastrovú bustu, ktorá je však zvetraná na nepoznanie. Nález zrejme pochádza z obdobia dynastie Ptolemaiovcov, ktorá vládla Egyptu v rokoch 305 až 30 pred naším letopočtom. Sarkofág je takmer dva metre vysoký a tri metre dlhý a váži 27 ton. Trojica ostatkov by podľa odborníkov mohla patriť vojakom. Praskliny na lebke jedného z nich naznačujú zranenie šípom. Kedy žili a ako zomreli by však mal odhaliť ďalší archeologický výskum.